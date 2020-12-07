Alman aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Alman aşısı ne zaman Türkiye'ye gelir? soruları internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

Almanya'da BioNTech'in sahibi olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı tüm dünyada büyük bir ses getirmesinin ardından ülkeler arasında aşının fiyatı, saklanma şekli, kullanım koşulları konuşulmaya başlandı. Rusya, ABD, İngiltere, İsveç ve Çin gibi ülkelerin buldukları aşılarla bu süreç daha da kapsamlı olarak incelendi. Ülkeler arası aşıların karşılaştırılması ve hangisinin daha yaralı olduğu vatandaşlar arasında çokça tartışma konusu oldu.

TÜRKİYE'DE HAZİRAN AYINDA BAŞLANACAK

Türkiye'de ise yerli aşıyı uygulamaya geçirme çalışmaları Haziran ayında başlanacağı belirtilirken gündemde ithal aşı konusu yer almayı sürdürüyor. Hükümetler arasında yapılan anlaşmalar neticesinde Türkiye'ye getirilecek aşının net olarak hangisi olduğu belirtilmezken konuyla ilgili ise kapsamlı araştırmalar devam edilmektedir.

ALMAN AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK? ALMAN AŞISI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELİR?

İki Türk doktorun geliştirdikleri aşı çerçevesinde Prof. Şahin, ürettikleri aşıyı Türkiye'ye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ilk olarak gönderebileceğini ifade etti.

Ancak aşının henüz geleceği tarih için resmi bir açıklama yapmayan Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyanın koronavirüsten kurtulmanın yolunun bir sonraki kış olarak gördüğünü ifade etti.

ALMANYA SAĞLIK BAKANI'NDAN AŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise üretilen aşının ruhsatının, şu anki gidişat çerçevesinde Aralık ayı ortasında çıkacağına inandığını yaptığı açıklamada dile getirdi.

Yaşanan pandemi sürecinde koronavirüs aşısıyla ilgili olarak BioNTech firmasının büyük bir başarı gösterdiğini söyleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuyla ilgili olarak "BioNTech ile bir Alman çalışmasının da bu alanda en önde olması, hatta en önde olmakla kalmayıp güvenli ve etkili olması beni gururlandırıyor" dedi.

Üretilen aşı için Almanya'ya farklı üreticilerden 300 milyondan fazla aşı talebinin olduğu söyleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bakanlık olarak tek aşı tedarikçisine bağımlı kalmak itemediğini açıkladı. Aşı ile ilgili yapılan araştırmalarda çıkan sonuçların bir soruna teşkil etmediğini belirtti.

ALMAN AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Pfizer/BioNTech, ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'deki üçüncü aşama klinik testlerine 43 binden fazla denek katıldı. En sık görülen yan etkilerin ise enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları olduğu belirtildi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS'TE KULLANILACAK AŞILAR

1) Biontech / Phizer Aşısı - Almanya / ABD

2) Sputnik V Aşısı - Rusya

3) Moderna Aşısı - ABD

4) Oxford / Astra Zeneca Aşısı - İngiltere / İsveç

5) Sinovac Aşısı - Çin

AŞI ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

1) Biontech / Phizer Aşısı - RNA Tabanlı

2) Sputnik V Aşısı - Viral Vektör

3) Moderna Aşısı - RNA Tabanlı

4) Oxford / Astra Zeneca Aşısı - Viral Vektör

5) Sinovac Aşısı - Geleneksel

RNA TABANLI AŞI NEDİR?

RNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine, genetik bilgisini taşıyan RNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor.

AÇIKLANAN BAĞIŞIKLAMA ORANLARI

1) Biontech / Phizer Aşısı - %95

2) Sputnik V Aşısı - %92

3) Moderna Aşısı - %95

4) Oxford / Astra Zeneca Aşısı - %70

5) Sinovac Aşısı - %90

AÇIKLANAN BAĞIŞIKLAMA ORANLARI

1) Biontech / Phizer Aşısı - %95

2) Sputnik V Aşısı - %92

3) Moderna Aşısı - %95

4) Oxford / Astra Zeneca Aşısı - %70

5) Sinovac Aşısı - %90





SAKLAMA KOŞULLARI

1) Biontech / Phizer Aşısı: -70° (6 ay) / 4° (1 hafta)

2) Sputnik V Aşısı: 4° (6 ay)

3) Moderna Aşısı: -20° (6 ay) / 4° (30 gün)

4) Oxford / Astra Zeneca Aşısı: 4° (6 ay)

5) Sinovac Aşısı: 2-8° arası (3 yıl)

DOZ BAŞINA MALİYET

1) Biontech / Phizer Aşısı: 19,5 $

2) Sputnik V Aşısı: 10 $

3) Moderna Aşısı: 25-37 $

4) Oxford / Astra Zeneca Aşısı: 3 $

5) Sinovac Aşısı: 29 $ (Çin'de şuanki fiyatı) Yurtdışı fiyatının 13-15 $ olması bekleniyor

UYGULAMA ŞEKLİ

1) Biontech / Phizer Aşısı: 28 gün ara ile 2 doz

2) Sputnik V Aşısı: 21 gün ara ile 2 doz

3) Moderna Aşısı: 28 gün ara ile 2 doz

4) Oxford / Astra Zeneca Aşısı: 28 gün ara ile 2 doz

5) Sinovac Aşısı: 14 gün ara ile 2 doz