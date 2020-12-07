Çin'in Vuhan kentinde başladığı iddia edilen ve buradan tüm dünyaya yayılarak insanları etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, küresel çapta vaka sayısı 67 milyonu aştı. Hükümetlerin açıkladığı rakamlar dahilinde ölü sayısında ise bir buçuk milyonu geçen pandemi sürecinde, bilim insanları hastalıüın önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Almanya'dan gelen sevindirici haberle, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından bulunduğu belirtilen aşı olan Pfizer/Biontech de medyada adı sıklıkla geçtiği için güvenilirliği konusunda diğerlerine oranla daha az şüphe taşıyor. Başta turizm olmak üzere ülkelerdeki birçok sektörü durma noktasına getirerek ekonomik anlamlda krizlere sebep olan yeni tip koronavirüste çarenin hangi aşıda olduğunu merak eden vatandaşlar da bu aşıların yan etkilerini inceliyor. İnternet kullanıcılarının son zamanlarda arama motorlarına sıklıkla baktığı Alman aşısı yan etkileri neler? | Pfizer/BioNTech aşısı yan etkileri konusuna biz de haberimizde sizler için yer verdik. İşte detaylar...

ALMAN AŞISI YAN ETKİLERİ NELER?

Üçüncü aşama klinik deneylerin yüzde 95 etkili olduğunu gösterdiği Pfizer/BionNTech aşısı, ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'deki üçüncü aşama klinik testlerine 43 binden fazla denek katıldı. En sık görülen yan etkilerin ise enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları olduğu belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi aşının ülkede toplu olarak kullanımının onaylanmasının ardından, yüzde 95 etkili olan aşıyı ilk kez alan gönüllülere ulaşarak yaşadığı yan etkileri sordu.

Soyadının kullanılmamasını isteyen Missouri'li bir gazeteci Carrie, aşının ilk dozunu Eylül ayında, ikinci dozunu ise geçen ay aldığını açıkladı. Carrie, ilkinde grip aşısının etkilerine benzer şekilde baş ağrısı yüksek ateş ve vücudunun her yerinde ağrı hissetiğini söyledi. 21 günün sonra uygulanan ikinci dozun ardından ise bu semptomların daha şiddetli hale geldiğini belirtti. "Vatandaşlık görevi" olduğunu düşündüğü için aşı denemelerine katıldığını aktaran 45 yaşındaki gazeteci, ayrıca eşi ve oğlunun Covid-19 yakalandığını ve aşının kendisini koruduğu için hastalığa yakalanmadığından emin olduğunu belirtti.

Carrie, "Eşim ve oğlum ile sürekli olarak yakın temas halindeyiz. Onlar Covid-19’a yakalandı ama ben yakalanmadım. Hiçbir semptomum yoktu. Şiddetli astımım var ve bu kadar harika bir sonuca sahip olacağımı gerçekten bilmiyordum. Pfizer/BioNTech aşısı hakkında şüpheli olanlara endişelerini bırakmalarını ve kesinlikle aşıyı yaptırmalarını öneriyorum” dedi.

Teksaslı bir lobici olan Glenn Deshields ise, aşıyı olduktan sonra şiddetli bir sersemlik yaşadığını, ancak birkaç gün içinde ortan kalktığını ifade etti. Deshields, “Dedemin bana ilk anlattığı anılardan biri 1. Dünya Savaşı bittiğinde çalan çanlardı. Korkunç şeyler oldu ve insanlar bittiğine sevindi. Corona virüs salgını da buna benzer.. Tanrıya şükür, bir noktada bitecek. Pfizer/BioNTech aşısının bunu başaracağına inanıyorum” dedi.

PFIZER/BIONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ

Aşının klinik deneylerine katılan isimlerden biri olan Doç. Dr. Ümit Savaşçı da, enjeksiyonun ardından vücudunda görülen belirtileri kamuoyu ile paylaştı. “Aşı yerinde ağrı, hafif bir sersemlik, kas ağrısı ve bulantı durumları ortaya çıktı ve aşı yapıldığını anlamış oldum. Çünkü tuzlu su da yapılmış olabiliyor, şans eseri bu.

Bu belirtiler 1-2 gün sürdü. Koronavirüs hastalığını geçiren hastaları ve bıraktığı hasarları düşündükçe kesinlikle bu aşıyı yaptırmak gerektiğini düşündüm. Bu yan etkiler hiçbir şeydi onların yanına. Herhangi bir hasar kalmadan, yeni bir teknolojik bir aşı olduğu için mRNA aşısı vücuda herhangi bir şekilde virüs zerk edilmiyor, virüsün genetik kodu çözülüp, bir şekilde kendi vücudunuza balık vermiyor da oltayla size balık avlatma sistemi gibi düşünün. Savunma hücrelerini çoğaltma sistemi ile yapılan bir aşı” şeklinde konuşan Savaşçı'nın da ifadeleriyle aşıda beklenmedik bir yan etki görülmediği onaylanmış oldu.