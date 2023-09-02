Alman basınından çok konuşulacak analiz: ''Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor''

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Frankfurt merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), "Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor" başlıklı görüş yazısı çok dikkat çekti.

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Alman basınından çok konuşulacak analiz: ''Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor''

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihte meydana gelen savaşlarda elde edilen başarıların altını çizdi. Ağustosun "zaferler ayı" olduğunu belirten Erdoğan, bu özel ayda Malazgirt’ten Belgrad’a, Mohaç’tan Kıbrıs’a kadar uzanan nice başarılara imza atıldığını söyledi.

Frankfurt merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), "Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor" başlıklı görüş yazısında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına dikkati çekti.

Haberde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne dair "ön fikir" verdiği belirtildi.

Alman basınından çok konuşulacak analiz: ''Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor''

İKİ PANKART: BİRİ ERDOĞAN, DİĞERİ ATATÜRK

Zafer Bayramı kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aynı büyüklükte iki pankartın olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Biri cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, diğeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösteriyordu."

"CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜN HABERİCİSİ"

Erdoğan ile Atatürk arasında benzetmenin yapıldığı analizde şu ifadelere yer verildi:

"Modern Türkiye'nin kuruluşundan 100 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün yerine geçmek istiyor. Zafer kutlaması, 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünün habercisi oldu."

Alman basınından çok konuşulacak analiz: ''Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor''

"AĞUSTOS ZAFERLER AYIDIR"

Erdoğan'ın konuşmasının ilk cümlesinin, Atatürk'ün Ağustos 1922'de önderlik ettiği taarruzun önemini perspektife oturttuğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanı, 'ağustos zaferlerin ayıdır' dedi." ifadesi kullanıldı.

İŞGAL KUVVETLERİ İMHA EDİLDİ

Erdoğan, söz konusu programdaki konuşmasında, "26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği hücum emriyle ordumuz Büyük Taarruz'u başlatmıştı." diyerek şunları dile getirmişti:

"Düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordumuz, 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle, Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek, İzmir yolunu açmıştı. Büyük Taarruz’un başlamasından 15 gün sonra, kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu."

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