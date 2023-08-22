Erdoğan, subay ve astsubay mezuniyet töreninde konuştu: ''Ya teslim olcak ya demir yumrukla yüzleşecekler''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"TÜM EVLATLARIMIZI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

"Bu gurur gününde sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2022-2023 akademik yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün 690 erkek 82 kadın, 19 misafir olmak üzere subayı mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Böylece farklı branş, uyruk ve rütbelerde 3810 evladımızı akademiden mezun etmiş oluyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden 44 öğrencimiz akademiyi bitirerek ülkelerine döndü. Yeni mezunlarımızın katılı ile birlikte jandarma teşkilatımız daha da güçlenecek.

"GEÇMİŞLE KIYAS DAHİ EDİLEMEYECEK BİR SEVİYEYE ULAŞTIK"

253 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Diğer kurumlarımız gibi jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin yeni bir ruha kavuştuğunu memnuniyetle görüyoruz. Geçmişle kıyas dahi edilemeyecek bir seviyeye ulaştık. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına nefes aldırmıyoruz. Kandırılıp dağa kaçırılan geçlerin sayısı günden güne azalıyor. Terör örgütüne katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak aileleri ile kucaklaştı. 2 buçuk ayda 32 terörist ikna yolu ile teslim oldu. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum. Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer yok. Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka yol yoktur. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur."

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