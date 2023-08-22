Gelecek Parti'li milletvekilinden CHP'yi çıldırtacak açıklama! tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz

Seçimler sonrası Millet ittifakının Küçük ortaklarında CHP'yi kızdıracak açıkllamalar gelmeye devam ediyor. CHP listesinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, CHP seçmenini mutlu etmek zorunda olmadıklarını söyledi.

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Gelecek Parti'li milletvekilinden CHP'yi çıldırtacak açıklama! tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz

Seçim yenilgisinden sonra millet ittifakında özellikle tabanda başlayan tartışmalar devam ediyor. CHP listelerinden meclise giren 'küçük partilerin' açıklamaları CHP tabanındaki rahatsızlığı iyice artırdı. "Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı", Kılıçdaroğlu iyi ki kazanamamış" gibi açıklamalardan sonra CHP'de huzursuzluğa neden olacak bir açıklama daha geldi.

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"CHP TABANINI MUTLU ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

CHP listesinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın açıklamaları gündem oldu. Her partinin kendi tabanıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Yamalı, CHP listelerinden Meclis'e girdikleri için CHP tabanını mutlu etmek zorunda olmadıklarını söyledi. "Herkes kendi seçmenini toparlasın herkes görevini yapsın, kendi hatalarını doğrularını gözden geçirsin, ve herkes kendi tabanı ile kendi teşkilatı ile ilgili çalışmalarını ayrıca yapsın. Benim bir başka partinin tabanını mutlu etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Türkiye'nin tamamına biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Neden parti kurduğumuzu, ne yapmak istediğimizi... Bizim hedefimiz sadece muhalefet değil ki. Bir şekilde millet ittifakı ile girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok."

Gelecek Partili Nedim Yamalı: "CHP tabanını mutlu etmek zorunda değiliz" | Video

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ALİ BABACAN: BİZ OLMASAYDIK CHP BU KADAR OY ALIP, VEKİL ÇIKARAMAZDI

Küçük ortaklardan Babacan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "81 ilde teşkilatı olan 766 ilçede teşkilatı olan ve görülmemiş iktidar hazırlığı yapan partiden bahsediyoruz. İlk defa seçimlere girdik. Meseleye önceden bakış, planlama vardır. Önceden planlama bizim de CHP'nin de bir arada olmamız yönündeydi. Sonuçlara bakalım. DEVA adaylarının olduğu illerde tam + 15 milletvekili oluşmuş. Bizim Kahramanmaraş'ta adayımız 2. sıradan seçime girdi. CHP'nin oyu yüzde 6.8 arttı. Gaziantep'te CHP'de yüzde 5 artmış. CHP 3 milletvekili çıkardı. 3. sıradaki bizim adayımız. Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı." ifadelerine yer verdi.

KAYNAK. SABAH

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