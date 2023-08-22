Cemal Enginyurt'dan skandal açıklama! Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'ı savundu halkı sokak çağrıdı

CHP listesinde Demokrat parti milletvekili seçilen cemal engin yurttan skandal çağrı. Kitap Günleri etkinliğinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler düzen Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı savunarak sokak çağrısı yaptı.

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Cemal Enginyurt'dan skandal açıklama! Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'ı savundu halkı sokak çağrıdı

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dalaman Kitap Günleri etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Enginyurt, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'a savunarak sokak çağrısında bulundu.

"SOKAĞA ÇIKMA ZAMANIMIZ GELMİŞTİR"

Enginyurt, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir. Bizim birleşme zamanımız gelmiştir. Tekrar söylüyorum bu işin partisi falan yok."

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