ABD'den skandal PKK raporu! Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler

ABD stratejik ortak ve müttefik müttefik dediği Türkiye'ye tam aksine düşmanca davranmaya devam ederek PKK öven Türkiye'yi aşağılayan rapor yayınlaması tepkilere yol açtı.

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ABD'den skandal PKK raporu! Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler

Sık sık teröristlere verdiği eğitimler ile gündeme gelen ABD, DEAŞ bahanesi ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristler ile birlikte çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde teröristlerle kol kola silahlı tatbikat yapan ABD ordusu yeni bir skandalla gündeme geldi.

SKANDAL BENZETME

Geçtiğimiz yıllarda ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) öncülüğünde DEAŞ ile mücadele için kurulan kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR) faaliyetleri ile ilgili hazırlanan olağan 3 aylık raporda skandal ifadeler kullanıldı.

ABD’den skandal PKK raporu! Teröristlere kalkan olup Türkiye’yi hedef aldılar!
ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi tarafından hazırlanan ve Kongre'ye sunulan 1 Nisan-30 Haziran tarihli Baş Müfettiş Genel Raporu'nda terör örgütü PKK faaliyetleri için "direniş" benzetmesi yapıldı.

ABD'den skandal PKK raporu! Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler

TÜRKİYE HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yuvalanan terör unsurlarına karşı yürüttüğü operasyonlar için "saldırı" ifadelerinin kullanıldığı raporda "Türkiye DEAŞ'a karşı ABD ile işbirliği içinde olan kuvvetlerin PKK ile ortak hareket ettiğini iddia ediyor" ifadeleri kullanıldı.

TERÖRİSTE KALKAN OLDULAR

Türkiye'nin terör örgütü elebaşlarına yönelik düzenlediği operasyonlarına ara vermediğini söyleyerek eleştirel bir yaklaşımın yürütüldüğü raporda bir başka skandala daha imza atıldı. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in, söz konusu operasyonlardan birinde "az kalsın" öldürülebileceğinin yer aldığı raporda adeta terörist güzellemesi yapıldı. Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in, TSK'nın operasyonlarının terör örgütünün gücünü artırması ve bunun endişe yaratması sonucu gerçekleştirdiği iddialarına da yer veren rapor PKK sözcülüğü yapıldı.

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