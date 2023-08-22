Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu

Terör saldırıları nedeniyle birçok insan tarafından bilinmeyen ve keşfedilmemiş güzelliklerin yer aldığı coğrafyada, saklı kalan temiz havası, doğal su kaynakları, yemyeşil doğaya sahip olan birçok Güneydoğu şehrine gelen ziyaretçiler, huzur ve güven içinde konaklayarak doğanın tadını çıkarıyor. Terörden arındırılan bölgede canlanan turizm, hem ülke hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Başarıyla yürütülen terörle mücadele operasyonları sonrası dağlarda teröristler değil, turistler geziyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut yeni tip koroavirüs sürecinin stresinde kurtulmak, sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyen doğaseverlerin akınına uğruyor.

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