Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu

Güvenlik güçlerinin yıllardır dondurucu soğuga karvucu sıcağı rağmen terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucunda huzur ve güvenliğin sağladığı illler, artık yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu

Terör saldırıları nedeniyle birçok insan tarafından bilinmeyen ve keşfedilmemiş güzelliklerin yer aldığı coğrafyada, saklı kalan temiz havası, doğal su kaynakları, yemyeşil doğaya sahip olan birçok Güneydoğu şehrine gelen ziyaretçiler, huzur ve güven içinde konaklayarak doğanın tadını çıkarıyor. Terörden arındırılan bölgede canlanan turizm, hem ülke hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu

Başarıyla yürütülen terörle mücadele operasyonları sonrası dağlarda teröristler değil, turistler geziyor.

Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut yeni tip koroavirüs sürecinin stresinde kurtulmak, sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyen doğaseverlerin akınına uğruyor.

Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu

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KAYNAK: AA

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