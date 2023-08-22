Vazgeçilmez tat çiğ köftenin bilinmeyen faydaları

Türkiye'de her köşe başında satılan çiğ köfte, vatandaşların vazgeçemediği lezzetler arasında yer alıyor. Herkes tarafından severek tüketilen çiğ köftenin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Çiğ köfte, uzun yıllardır gencinden yaşlısına birçok kişinin vazgeçemediği lezzetlerden biri haline geldi. Doyurucu ve aperatif bir yiyecek olması sebebiyle çokça tüketilen çiğ köftenin faydaları da bulunuyor. Çiğ köfte, baharatlar ve isot barındırması sebebiyle kan ve kolesterol seviyelerini dengelerken, metabolizmayı da hızlandırıyor. Çiğ köftenin olmazsa olmazı bulgur ise B vitamini kaynağı barındırıyor.

"BİZ TOPLUMA SADECE TİCARİ KAZANÇ SAĞLAYACAK ÜRÜN SUNMUYORUZ"

Türkiye'de 300'e yakın çiğ köfte şubesi bulunan Ramazan Altuğ, hijyen kurallarına dikkat ederek üretim yaptıklarının altını çizdi. Gıda mühendisleri ile çalıştıklarını ve faydaları ile ilgili konunun uzmanlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Altuğ, "Çiğ köfte bulgurla yapılan bir yiyecek olduğu için tüm besin değerlerini içeriyor. Biz topluma sadece ticari kazanç sağlayacak ürün sunmuyoruz. Konunun besin değeri noktasında uzmanlardan yararlandık. Uzmanlar çiğ köftenin bağışıklığı güçlendirdiğini, zayıflamaya ve kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Diyet uygulayanlar, spor yapanlar, çocuklar rahatça çiğ köfte tüketebiliyor. Sağlıklı ve faydalı olduğu uzmanlar tarafından da onaylanmıştır. Geleneksel olan çiğ köftemizi herkesin yemesini istiyoruz. Firma olarak günlük üretim ve hijyenik ortamda, insan sağlığına dikkat ederek tüm Türkiye'deki şubelerimize ürün gönderimini sağlıyoruz. Tüm çiğ köfte severlerin hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Firmamız olarak halka açık üretim yapıyoruz" diye konuştu.??

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"ÇİĞ KÖFTE BULGURLA YAPILAN BİR YİYECEK OLDUĞU İÇİN BESİN DEĞERLERİNİ İÇERİYOR"

Türkiye'nin birçok noktasında 300'e yakın şubesi bulunan Ramazan Altuğ, "Kurumsal olarak yaklaşık 20 yıla yakındır bu sektörde hizmet veriyoruz. Çiğ köfte sektörü içinde örnek aldığımız büyüklü, küçüklü şirketler var. 100 binlere istihdam oluşturuyoruz. Bizler Ramazan Altuğ markası olarak, en yeni ve hızlı büyüyen çiğ köfte markasıyız. Bu marka adı altında yeni iş imkanları ve girişimcilik fırsatları sunuyoruz" dedi.

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