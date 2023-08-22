Feci şekilde yaralandı! Motosiklet tıra arkadan çarptı

Adıyaman'da, önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan İsmet Tanrıverdi (17), idaresindeki tescilsiz motosiklet, aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Y., idaresindeki 02 ACG 847 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İsmet Tanrıverdi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tanrıverdi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İsmet Tanrıverdi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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