Milli Eğitim bakanlığından okul kıyafeti kararı! 81 ile genelge gönderildi

Okulların açılmasına kısa bir süre kala milli eğitim bakanlığı okul kıyafeti ve bazı uygulamalar konusunda uyulması gereken kararlar alınarak 81 ile genelge olarak gönderildi.

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Milli Eğitim bakanlığından okul kıyafeti kararı! 81 ile genelge gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirleri belirledi.

OKUL KIYAFETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin illere gönderilen yazıda, okullarda obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele edileceği, öğrencilere sınıflara geçmeden önce kültürfizik hareketleri yaptırılacağı, velilere maddi külfet oluşturmamak adına okul kıyafetlerinde değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Buna göre; yeni eğitim öğretim yılında öncelikli hedefler, okul ortamları ve öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi, öğrencilerin akademik ve mesleki yönden ilgilerine göre öğrenim görmelerinin temin edilmesi, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilmelerinin sağlanması olacak. Öğretmenler, mesleki çalışmalara 4 Eylül'de başlayacak; ancak ilk atamayla göreve başlayacak öğretmenler 1 Eylül'de okullarda bulunacak.

OBEZİTE VE DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavraması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak.

Bu bağlamda bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin tanıtımı yapılacak. Müze ve ören yerleri, tarihi eserler ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler gibi şehirlerin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesi sağlanacak. Obezite ve dijital bağımlılığa karşı okul bahçelerinde ve eklentilerinde iyileştirmeler yapılacak. Bu bağlamda etkinlikler organize edilecek, öğrencilerin güne dinç başlaması için sınıflara geçmeden önce kültürfizik hareketleri yaptırılacak.

"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında çalışmalar yürütülecek. Ayrıca öğretmenler, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları bakımından önlük giymeye teşvik edilecek. Göreve yeni başlayan öğretmenler için başta barınma ihtiyacı olmak üzere tedbirler alınacak.

AFET BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE OKULA ERİŞİM KOLAYLIKLARI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin eğitime etkisini en aza indirmek için faaliyette bulunulacak.

Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin konaklamalarına yönelik tedbirler, eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanacak. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması için bu bölgelerde görev yapan ve çadır kent, konteyner kent, kamu kurum kuruluşlarına bağlı çeşitli pansiyon ve misafirhanelerde ikamet eden yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin görev yaptığı kurumlara erişim, taşıma yoluyla gerçekleştirilecek.

Afet bölgesi illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi için hazırlanan program ise 11 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında uygulanacak. Bölge illerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitime erişimde sorun yaşayan öğrenciler de öğrenci taşıma uygulamasına alınabilecek. Deprem nedeniyle naklolan veya özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin azami sınıf mevcuduna bakılmaksızın eğitime erişimleri sağlanacak.

ÖDEV BİLDİRİMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINDAN KAÇINILACAK

Bilişim teknolojilerinin öğretim programlarında etkin kullanımı için Eğitim Bilişim Ağı'nın da aktif kullanımı sağlanacak.

Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmalarına yönelik tedbirlerin yanı sıra bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak. Ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde, sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak.

Okullarda, Okul Aile Birliği kararıyla önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek, velilere maddi külfet oluşturmamak adına değişikliğe gidilmeyecek.

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