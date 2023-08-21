Film çekimi gibi anlar kamerada! Ünlü oyuncu yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün gittiği Galataport'ta kapkaç olayına tanık oldu. Turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı gören Özyıldız, bir süre kapkaççının peşinden koşarak yakaladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News

FGalataport'ta turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı yakaladı. Kapkaççıyı bırakmayan Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

FİLM SAHNELERİ GERÇEK OLDU

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün gittiği Galataport'ta kapkaç olayına tanık oldu. Turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı gören Özyıldız, bir süre kapkaççının peşinden koştu. Daha sonra kapkaççıyı yakalayan Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında bekledi. Çalınan eşyaları turistlere geri veren dizi oyuncusu Özyıldız, polisler gelene kadar etkisiz hale getirdiği hırsızı kontrol altında tuttu.

Film çekimi gibi anlar kamerada! Ünlü oyuncu yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Film çekimi gibi anlar kamerada! Ünlü oyuncu yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti

CHP'li başkanların yolsuzluk kavgası, "Ne çaldıklarını biliyorum, nasıl zenginleştiğini açıkla"CHP'li başkanların yolsuzluk kavgası, "Ne çaldıklarını biliyorum, nasıl zenginleştiğini açıkla"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, ölü ve yaralılar varYozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Sıcaklıklar ne zaman düşecek? 21 ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacakSıcaklıklar ne zaman düşecek? 21 ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak

Pendikspor muhteşem oyunu ile 90+ 4'te attığı golle Beşiktaş'tan 1 puanı söktü aldıPendikspor muhteşem oyunu ile 90+ 4'te attığı golle Beşiktaş'tan 1 puanı söktü aldı

2023 KYK başvuruları ne zaman başlıyor, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nereye yapılacak? İşte detaylar2023 KYK başvuruları ne zaman başlıyor, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nereye yapılacak? İşte detaylar

Zatürre Nedir? Zatürre BelirtileriZatürre Nedir? Zatürre Belirtileri

Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırılmıştı, sağlık durumu ile ilgili açıklama geldiNihat Hatipoğlu hastaneye kaldırılmıştı, sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Kireçlenmeye Ne İyi Gelir Evde? Kireçlenmeye Bitkisel Çözüm Nasıl Olur?Kireçlenmeye Ne İyi Gelir Evde? Kireçlenmeye Bitkisel Çözüm Nasıl Olur?

Lupus Hastalığı Nedir? Belirtiler Nelerdir?Lupus Hastalığı Nedir? Belirtiler Nelerdir?

Zehirli Guatr Belirtileri Nelerdir? Zehirli Guatr Ölüm Oranı Kaç?Zehirli Guatr Belirtileri Nelerdir? Zehirli Guatr Ölüm Oranı Kaç?

Serdar Ortaç'dan çok konuşulacak açıklama! "Evliler umurumda değil ben artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım"Serdar Ortaç'dan çok konuşulacak açıklama! "Evliler umurumda değil ben artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım"

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gün ağırınca Yozgat'ta ki otobüs kazasının boyutu ortaya çıktı
Gün ağırınca Yozgat'ta ki otobüs kazasının boyutu ortaya çıktı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da bu gün 10 ilçede elektrik kesintisi olacak, İşte o ilçeler!
BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da bu gün 10 ilçede elektrik kesintisi olacak, İşte o ilçeler!
Hasta yakını 20 kişi hastaneyi basıp doktor ve görevlileri böyle darp ettiler, Doktor yoğun bakımda
Hasta yakını 20 kişi hastaneyi basıp doktor ve görevlileri böyle darp ettiler, Doktor yoğun bakımda
Son Haberler
Estetik uzmanı açıkladı: “Genç kızlar veya Kadınlardan o bölge için estetik başvurunda patlama""
Estetik uzmanı açıkladı: “Genç kızlar veya Kadınlardan o bölge için estetik başvurunda patlama""
Meğer, Sinan Akçıl o şarkıyı eski eşine yazmış! yaşadıklarını şarkısında bir bir anlattı
Meğer, Sinan Akçıl o şarkıyı eski eşine yazmış! yaşadıklarını şarkısında bir bir anlattı
Film çekimi gibi anlar kamerada! Ünlü oyuncu yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti
Film çekimi gibi anlar kamerada! Ünlü oyuncu yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti
Altın çıkar mı, Düşer mi? Gram, Çeyrek, ne kadar? 21 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın çıkar mı, Düşer mi? Gram, Çeyrek, ne kadar? 21 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları
İBB'nin yürüyen (Yürümeyen) merdivenleri için vatandaşı suçladı! sosyal paylaşımı tepki çekti!
İBB'nin yürüyen (Yürümeyen) merdivenleri için vatandaşı suçladı! sosyal paylaşımı tepki çekti!
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
Çok Okunanlar
Altın çıkar mı, Düşer mi? Gram, Çeyrek, ne kadar? 21 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın çıkar mı, Düşer mi? Gram, Çeyrek, ne kadar? 21 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları
Meğer, Sinan Akçıl o şarkıyı eski eşine yazmış! yaşadıklarını şarkısında bir bir anlattı
Meğer, Sinan Akçıl o şarkıyı eski eşine yazmış! yaşadıklarını şarkısında bir bir anlattı
Gün ağırınca Yozgat'ta ki otobüs kazasının boyutu ortaya çıktı
Gün ağırınca Yozgat'ta ki otobüs kazasının boyutu ortaya çıktı
Sıcaklıklar ne zaman düşecek? 21 ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak
Sıcaklıklar ne zaman düşecek? 21 ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak
Vatandaştan zincir markete ’fiyat farkı’ baskını! O anları böyle kaydetti!
Vatandaştan zincir markete ’fiyat farkı’ baskını! O anları böyle kaydetti!
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
Yorumlananlar
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek