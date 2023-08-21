Film çekimi gibi anlar kamerada! Ünlü oyuncu yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti

FGalataport'ta turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı yakaladı. Kapkaççıyı bırakmayan Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

FİLM SAHNELERİ GERÇEK OLDU

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün gittiği Galataport'ta kapkaç olayına tanık oldu. Turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı gören Özyıldız, bir süre kapkaççının peşinden koştu. Daha sonra kapkaççıyı yakalayan Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında bekledi. Çalınan eşyaları turistlere geri veren dizi oyuncusu Özyıldız, polisler gelene kadar etkisiz hale getirdiği hırsızı kontrol altında tuttu.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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