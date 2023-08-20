Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırılmıştı, sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırılmıştı. sevenlerini üzmüştü. Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

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Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırılmıştı, sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Ramazan aylarında yaptığı programları ile tanıdığımız Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırılmıştı. Son durumu merak edilen Nihat Hatipoğlu hakkında araştırılma yapılmaya başlandı. Herkesi korkutan Nihat Hatipoğlu'nun son durumu hakkında bilgi geldi. Peki Nihat Hatipoğlu'na ne oldu? İşte Nihat Hatipoğlu'nun son durumu hakkında bilgi...

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla sevenlerini meraklandıran Nihat Hatipoğlu'nun son durumu merak edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Nihat Hatipoğlu, X hesabından açıklamada bulundu.

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NİHAT HATİPOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Dün apar topar hastaneye kaldırılan ve Instagram hesabından dua isteyen Hatipoğlu, sağlık durumu hakkında X hesabından açıklama yaptı. Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın." notunu düştü.

NİHAT HATİPOĞLU'NA NE OLMUŞTU?

Yaptığı programlarda sorulan sorular ve verdiği yanıtlarla gündemden düşmeyen Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldığı sosyal medya hesabı üzerinden verilmişti. Açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz." notu düşülmüştü.

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