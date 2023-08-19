İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan üzücü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ramazan ayı programlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan taraflı tarafsız her kesim tarafından taktir edilip beğenilen İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan sevenlerini üzen haber geldi.

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İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan üzücü haber! Hastaneye kaldırıldı

Televizyon programlarında Ramazan aylarında ve diğer dini günlerd yaptığ programlarla halkın taktirini ve beğenisini kazanan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

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"SİZLERDEN DUA TALEP EDİYORUZ"

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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