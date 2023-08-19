Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığından vazgeçti, İstanbul adaylığına geri döndü

Bir süredir CHP'de değişim şart diye genel başkan adayı olacağı yönünde açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu karşısında pes ederek İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığına geri döndü.

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Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığından vazgeçti, İstanbul adaylığına geri döndü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin sorumluluğunu üstlenmeyerek 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı ve 'göreve devam' mesajını verdi.

İMAMOĞLU GENEL BAŞKANLIK YARIŞINDA PES ETTİ

Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu ve "Değişim" yanlıları ise Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için hamleler yapsa da son olarak İmamoğlu'nun rotayı İBB'ye çevirmesi ile yeni taktik arayışlarına girdi.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel bu süreçte adeta ortak hareket ederek, kamuoyuna ve Kılıçdaroğlu'na açık bir mesaj veriyor.

ÖZGÜR ÖZEL: İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR

Özellikle; İmamoğlu'nun kendisine yönelik "CHP'nin tarihi bilen evlatları var" sözlerini değerlendiren Özgür Özel'in, "Büyük memnuniyet duyuyorum Genel Başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak başkanın cevabını nezaketli buluyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğine yönelik yorumları da değerlendiren Özel, "İmamoğlu ile benzer kaygı ve umutlarımız var. Ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. Günü geldiğinde iki kişiden birinin oyunu alacağım" çıkışı yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığından vazgeçti, İstanbul adaylığına geri döndü

İMAMOĞLU İBB ADAYLIĞNA GERİ DÖNDÜ

Son olarak; Gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var."

"Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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