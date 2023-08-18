Bakan Mehmet Şimşekten istifa etmek istedi iddialarına çok net cevap verdi

Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğuna yönelik iddialar yer aldı.
Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.
BAKAN ŞİMŞEK: UYDURMUŞLAR
İstifa söylentilerine tek kelimelik cevap veren Bakan Şimşek, ''Uydurmuşlar'' ifadelerini kullandı.
Din eğitimine pedagojik cinayet diyen Can Ataklı'ya tepkiler çığ gibi! Savcılık soruşturma başlattı
İsmail Saymaz'ın Ekrem İmamoğlu herkesi yeniyor anketine büyük tepki var
60 günlük su kaldığı iddiasına İSKİ’den yalanlama; "İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek"
Sarı taksinin bugünkü vukuatı: Değişim saati bahanesiyle hastaneye gitmek isteyen yaşlı kadını taksiye almadı
Bakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarih
İBB) iştiraklerinde art arda grev kararları alınıyor! İSPARK A.Ş. çalışanları da greve gitme kararı aldı