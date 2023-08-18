Bakan Mehmet Şimşekten istifa etmek istedi iddialarına çok net cevap verdi Bu gün bazı haber ve sosyal medya sitelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği ve bunu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaza söylediği iddialarına çok net bir cevap verdi.