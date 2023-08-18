Bakan Mehmet Şimşekten istifa etmek istedi iddialarına çok net cevap verdi

Bu gün bazı haber ve sosyal medya sitelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği ve bunu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaza söylediği iddialarına çok net bir cevap verdi.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Mehmet Şimşekten istifa etmek istedi iddialarına çok net cevap verdi

Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğuna yönelik iddialar yer aldı.

Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Mehmet Şimşekten istifa etmek istedi iddialarına çok net cevap verdi

BAKAN ŞİMŞEK: UYDURMUŞLAR

İstifa söylentilerine tek kelimelik cevap veren Bakan Şimşek, ''Uydurmuşlar'' ifadelerini kullandı.

ekran-alintisi.png

Din eğitimine pedagojik cinayet diyen Can Ataklı'ya tepkiler çığ gibi! Savcılık soruşturma başlattıDin eğitimine pedagojik cinayet diyen Can Ataklı'ya tepkiler çığ gibi! Savcılık soruşturma başlattı

İsmail Saymaz'ın Ekrem İmamoğlu herkesi yeniyor anketine büyük tepki varİsmail Saymaz'ın Ekrem İmamoğlu herkesi yeniyor anketine büyük tepki var

60 günlük su kaldığı iddiasına İSKİ’den yalanlama; "İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek"60 günlük su kaldığı iddiasına İSKİ’den yalanlama; "İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek"

Sarı taksinin bugünkü vukuatı: Değişim saati bahanesiyle hastaneye gitmek isteyen yaşlı kadını taksiye almadıSarı taksinin bugünkü vukuatı: Değişim saati bahanesiyle hastaneye gitmek isteyen yaşlı kadını taksiye almadı

Bakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarihBakan Işıkhan açıkladı! emeklilere müjde! En düşük emekli maaşlarına zam sinyali! İşte masadaki tarih

İBB) iştiraklerinde art arda grev kararları alınıyor! İSPARK A.Ş. çalışanları da greve gitme kararı aldıİBB) iştiraklerinde art arda grev kararları alınıyor! İSPARK A.Ş. çalışanları da greve gitme kararı aldı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Din eğitimine pedagojik cinayet diyen Can Ataklı'ya tepkiler çığ gibi! Savcılık soruşturma başlattı
Din eğitimine pedagojik cinayet diyen Can Ataklı'ya tepkiler çığ gibi! Savcılık soruşturma başlattı
Türk İHA ve SİHA’ları Japonya basınında: "Savaş alanını kasıp kavurdu"
Türk İHA ve SİHA’ları Japonya basınında: "Savaş alanını kasıp kavurdu"
Hissederek şampiyon oldu! Görme engelli Cemre, yüzerek madalyaları topladı!
Hissederek şampiyon oldu! Görme engelli Cemre, yüzerek madalyaları topladı!
60 günlük su kaldığı iddiasına İSKİ’den yalanlama; "İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek"
60 günlük su kaldığı iddiasına İSKİ’den yalanlama; "İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek"
Son Haberler
Türkiye'de bir ilk olacak! Çocuk ve aileyi merkezine alan muhteşem bir mekan, OTTO doğa Park
Türkiye'de bir ilk olacak! Çocuk ve aileyi merkezine alan muhteşem bir mekan, OTTO doğa Park
Trans Yağ Nedir? Zararları Nelerdir?
Trans Yağ Nedir? Zararları Nelerdir?
Hipoglisemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Öldürür Mü?
Hipoglisemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Hipoglisemi Öldürür Mü?
Hindistan Cevizi Yağı Faydaları Nelerdir? Yüze Sürülür Mü?
Hindistan Cevizi Yağı Faydaları Nelerdir? Yüze Sürülür Mü?
Kadıköy’de yol verme kavgası: Ticari taksi şoförünü indirip dövdüler, aracını tekmelediler
Kadıköy’de yol verme kavgası: Ticari taksi şoförünü indirip dövdüler, aracını tekmelediler
Yayla yayla gezip, çocukları ücretsiz tıraş ediyorlar
Yayla yayla gezip, çocukları ücretsiz tıraş ediyorlar
Çok Okunanlar
Türkiye'de bir ilk olacak! Çocuk ve aileyi merkezine alan muhteşem bir mekan, OTTO doğa Park
Türkiye'de bir ilk olacak! Çocuk ve aileyi merkezine alan muhteşem bir mekan, OTTO doğa Park
Trans Yağ Nedir? Zararları Nelerdir?
Trans Yağ Nedir? Zararları Nelerdir?
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 18 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 18 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları
Din eğitimine pedagojik cinayet diyen Can Ataklı'ya tepkiler çığ gibi! Savcılık soruşturma başlattı
Din eğitimine pedagojik cinayet diyen Can Ataklı'ya tepkiler çığ gibi! Savcılık soruşturma başlattı
Korkutan görüntüler: "İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı"
Korkutan görüntüler: "İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı"
Sakarya’da 251 bin binanın yapı envanteri çıkarıldı
Sakarya’da 251 bin binanın yapı envanteri çıkarıldı
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek