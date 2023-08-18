İBB) iştiraklerinde art arda grev kararları alınıyor, İSPARK A.Ş. çalışanları da greve gitme kararı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde art arda grev kararları alınıyor. İlk olarak İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. çalışanları, ücretlerinin artırılması için pazartesi günü Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek protesto gösterisi yaptı. Eylem sonrası evlerine gitmeyen ve parkta sabahlayan işçiler, haklarını alana kadar eylemlerini devam ettireceklerini söylediler.

İBB İŞTİRAKLERİ ŞİRKETLERİ ART ARDA GREV KARARI ALIYOR

Bu arada İSTAÇ ile Hakİş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı. 25 bin liranın altında ücret kabul etmeyen 5 bin 500 çöp transfer işçisi bu nedenle greve hazırlanıyor. Bu gelişmeler yaşanırken dün bir grev kararı daha geldi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alamayan İSPARK A.Ş. çalışanları da greve gidiyor. Çalışanlara gönderilen mesajda, grev sürecinin İşkur raporundan sonra, muhtemelen ay sonunda başlayacağı belirtildi.

İBB'ye ait İETT otobüs Haliç'ten denize uçtu! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!

1.5 milyar TL’lik hak edişlerini alamayan özel halk otobüs sahipleri İBB önünde eylem yaptı

İBB İstanbul halkı ile dalga mı geçiyor? İETT'den tepki çeken açıklama!

Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı

İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi

AK Partili Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'na yüklendi, CHP'deki koltuk savaşını değerlendirdi! "İBB Başkanı acil görevine dönmelidir!"