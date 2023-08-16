1.5 milyar TL’lik hak edişlerini alamayan özel halk otobüs sahipleri İBB önünde eylem yaptı

Özel Halk Otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün saat 13.00'da Fatih Saraçhane'deki İBB ana hizmet binası önünde İBB yönetimini protesto etti.

İBB yönetiminin, Özel Halk Otobüsü esnafının hak edişlerini yatırmamasından dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini otobüscü esnafın mağduriyeti yaşadığını aktaran İstanbul Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 aydır hak edişleri ödemedi. Toplam borcun 1.5 Milyar TL'yi buldu. Esnaf borçlarını ödeyemediği için borçlar birikti " dedi.

'AYLIK HAK EDİŞLERİNİN ÖDENMESİNDE SORUN YAŞAMIŞLARDIR'

Özel Halk Otobüslerinin yılda 365 gün ve günde 16 saat süreyle çalışmak kaydıyla günde 18 bin sefer yaptığını kaydeden Ovacık, "Aşağıda belirtilen ÖHO Kuruluşları ve bunlara bağlı 3041 adet Özel Halk Otobüsü olarak, İBB adına ve yine İBB tarafından verilen ruhsat ile kentimize toplu taşıma hizmeti vermekteyiz. 1 asrı aşan bir zamandan beri, İstanbul kent içi toplu taşıma sektöründe yer alan Özel Halk Otobüsleri, 650 bin kilometre kat etmekte ve günlük 1 milyon 800 bin yolcu taşımaktadır. Özel Halk Otobüsleri, şimdiye kadar halkımıza, kentimize, devletimize ve İBB'ye karşı belirlenmiş bütün sorumluluklarını eksiksiz, hatta fazlasıyla yerine getirmiş ve bir an dahi bir kamu hizmeti olan kent içi toplu taşıma faaliyetini aksatmamışlardır. Özel Halk Otobüsleri, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir bir işletmecilik ve gelir sağlanabilmesi amacıyla, 01.12.2020 tarihinden itibaren İETT ile ortak mutabakatla hazırlanan Özel Taşımacı İşletme Sistemi'ne (OTİS) geçmişlerdir. ÖTİS'e göre Özel Halk Otobüsleri, İETT tarafından hazırlanan planlamaya göre yolcu taşıma hizmetini ifa etmesi, İBB ise "Sabit Maliyet, Değişken, Maliyet, Kar " esasıyla ve bireysel işletme performansına göre işletmecilere aylık hak ediş ödemesi gerekmektedir. Özel İşletmeciler, ÖTİS'e geçtikten sonra, daha önceden de olduğu gibi yolcu taşıma sorumluluğunu eksiksiz yerine getirirlerken, idare sorumluluğundaki aylık hak edişlerinin ödenmesinde sorun yaşamışlardır" dedi.

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'İBB'DEN 1 BUÇUK MİLYAR TL ALACAĞIMIZ VAR'

Araç başına 500 bin TL'yi aşmış, toplamda ise yaklaşık 1 buçuk milyar TL civarında alacaklarını beklediklerini söyleyen Ovacık şunları aktardı: "Ağustos ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen Mayıs - Haziran - Temmuz 2023 aylarının hak edişlerinden birikmiş alacağımız var. Araç yenileme, yakıt, yedek parça, bakım-onarım ve temizlik, personel giderlerinin ödenmesi işletmecinin sorumluluğundadır. İBB tarafından aylık hak edişler vaktinde ve tam olarak ödenmediği için tedarikçilere ve paydaşlarımıza olan borçlarımız birikmekte olup, vaktinde ödenmeyen borç işletmecilere artı maliyet getirmektedir. Bu durum ayrıca şoför personel bulmamızı zorlaştırdığı gibi araçların bakım ve onarımlarını vaktinde yaptıramamamıza, dolayısı ile sefer kayıplarının çoğalmasına ve vatandaşın hizmetinin aksamasına neden olmaktadır. Bu şartlar da işi artık daha fazla sürdürebilme olanağı kalmadığı için bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz. 3 yıldır sabır ve anlayış gösterdiğimiz ve artık tıkandığımız bu durum sebebiyle üzüntülü olduğumuzu belirtir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

'İBB BAŞKANINI BELEDİYEDE BULAMADIK'

Ovacık taleplerini iletmek üzere İBB'ye gittiklerini ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da olmadığı için İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı ile görüşmek zorunda kaldıklarını aktaran Ovacık, "Bizim talebimiz şudur. Her ay hak edişlerimizin eksiksiz ödenmesi, şu anda ortalama olarak araç başı 250 bin lira gibi hak edişlerimiz oluyor. Bunların eksiksiz ödenmesi, içeride kalan bu paramızın da gelecek aylar içerisinde düzenli olarak ödenip sıfırlanması gibi bir talebimiz var. Bu talebimizi şimdi Ekrem Başkan'a iletmek üzere belediyeye gittik. Belediyede Ekrem Başkan Ankara'ya gitmiş. Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı'yla konuştuk. Aynı taleplerinizi de ilettik. Eğer taleplerimiz yapılmazsa tekrar toplanacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama biz İstanbul halkını mağdur etmek istemiyoruz. İstanbul halkının taşımasına, evinden işine, işinden evine gitmesini engellemek istemiyoruz. Ama onların da bizi anlayacaklarını eminiz. Onun için de bu saatten sonra şirket başkanlarıyla, kooperatif başkanları, kurum başkanlarıyla oturup konuşacağız" diye konuştu.

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