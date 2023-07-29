İBB İstanbul halkı ile dalga mı geçiyor? İETT'den tepki çeken açıklama!

İstanbul'da 2019'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesinin ardından başlayan toplu ulaşım krizi her geçen gün artarak devam ediyor. İstanbullular, kışın soğuk günlerinde bozulan otobüs ve metrobüslerden inerek yürüdükleri gibi, yazın sıcak günlerinde de aynı çileyle karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da her geçen gün yüzlerce İETT otobüsü arızalanıyor ve yanıyor.

İSTANBUL'DA ARIZA REKORU KIRILDI

İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım krizine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, dün elindeki verileri paylaştı. Özdemir, İstanbul'da toplu taşıma arızası rekoru kırıldığını belirterek "İstanbul genelinde önceki gün özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım konusundaki hatalı ve yanlış uygulamalarının sıkıntısını İstanbulluların çektiğini söyleyen Özdemir, sıkça yaşanan arızalar, çıkan yangınlar, çalışmayan klimaların yaz sıcağında vatandaşları hayatından bezdirdiğini söyledi.

İETT'DEN DALGA GEÇER GİBİ AÇIKLAMA

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşananların alenen her gün medyada yer almasını ve vatandaşların otobüs, metrobüs duraklarında perişan olmasını ve henüz dün açıklanan 'bir günde 1850 otobüs metrobüs arızası' verilerini umursamayan İETT yönetimi, bugün adeta vatandaşlarla dalga geçer gibi bir açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yapılan yatırımlarla toplu ulaşımdaki arıza oranlarında büyük düşüş yaşandığını iddia etti. Günden güne yollarda çile çeken İstanbulluları görmezden gelen İETT yönetimi, otobüs ve metrobüslerdeki arıza sayılarının 2019 öncesine göre yüzde 19 azaldığını, metrobüslerdeki arıza oranının ise 4 yıl öncesine göre yüzde 38 gerilediği öne sürdü.

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