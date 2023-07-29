Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 5 hain daha sarı torbada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son dakika açıklamasında Şırnak’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 5 hain daha sarı torbada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve Jandarma SİHA’ların hava keşif desteği ile Şırnak Uludere’de bir grup teröristin barındığı belirlendi.

Bunun üzerine operasyon başlatıldı. Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıkları komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları birliklerince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve Jandarma SİHA’ların ateş desteğinde, 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu düzenlendi. Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun devam ettiğini belirterek, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

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