Türkiye'nin savunma sanayisinde müthiş başarısı! Birçok ülkenin başaramadığını başardı

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE.A.Ş)tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aktif olarak kullandığı silah sistemlerinin başında bulunan FIRTINA ve PANTER Obüsleri için güdümlü obüs mühimmatı geliştiriliyor. Tapa Güdüm Kiti ile yaklaşmalı ve çarpmalı olarak 155mm Uzun Menzilli Mühimmat’a güdüm yeteneğinin kazandırılması hedefleniyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; aynı projenin bir benzeri, 122mm’lik Çok Namlulu Roketatar Mühimmatı’na da uygulanıyor. Dairesel Sapma Olasılığının (CEP) 50 metrenin altına düşürülmesi planlanan TGK, iki boyutta düzeltme yeteneğine sahip. -40C ile +52C arasında kullanılabilen TGK, MIL-STD-331 standardına uygun olarak geliştiriliyor.

Öte yandan TGK’nin entegre edileceği 155mm’lik mühimmat olarak ise 155mm’lik MKE MOD 274 HE ER TNT/BB mühimmatı seçildi. Yaklaşık 39 kilometre menzile sahip MKE MOD 274, FIRTINA ve PANTER Obüsleri başta olmak üzere birçok muadili 52.cal obüs silah sistemlerinde kullanılabiliyor.

Halihazırda güdümsüz bir 155mm’lik MKE MOD 274 mühimmatının sapma değerinin, ortalama 150-200 metre olduğu biliniyor. Bu değer, muharebe sahasının koşullarına bağlı olarak daha da artabiliyor. MKE A.Ş.’nin, güdümlü obüs mühimmatına ilaveten daha uzun menzilli ve itkili obüs mühimmatlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği de biliniyor.

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BİRÇOK ÜLKENİN PROJESİ BAŞARISIZ OLDU

Birçok ülke tarafından güdümlü obüs mühimmatı çalışması gerçekleştirilse de projelerin büyük bir kısmı, başarısızlıkla sonuçlanıyor. Buradaki temel sebep ise obüs gibi silah sistemlerinin atış sırasında mühimmata uyguladıkları basınç kuvvetinin, güdüm elektroniklerinin dirençlerinin çok daha üzerinde olması.

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