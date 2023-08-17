İBB'ye ait İETT otobüs Haliç'ten denize uçtu! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!

İBB'de yanan otobüs olaylarından sonra, şimdide boş olduğu öğrenilen bir otobüs sabah saatlerinde haliçten denize uçtu.

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İBB'ye ait bir otobüs haliçten denize uçtu. otobüsün içnde yolcu olmadığı söyleniyor.

Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler de gelmeye başladı.

İBB'ye ait İETT otobüsü haliçten denize uçtu

"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet Haber Merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı.

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KAYNAK: İHA

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