Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etmişti, Zanlıya ilgili detaylar belli oldu

Yapay zeka sistemini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini kullanarak iş adamlarından para talep edip dolandıran zanlı MİT'in takibi sonucu göz altına alınmış tutuklanmıştı, Zanlı ilgili detaylar ortaya çıktı.

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Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etmişti, Zanlıya ilgili detaylar belli oldu

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle yakalanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Fatih Emre H'nin emniyetteki sorgusunda, son iki yıl içerisinde internet üzerinden kendi adına kiraladığı günlük kiralık daireleri ilana koyduğu, ilana başvuran kişileri kapora alıyor görünerek dolandırdığı, bu yolla yaklaşık 600 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

YAPAY ZEKAYI KULLANARAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SESİNİ KULLANMIŞTI

Bilgisayar yazılımları kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlının, telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ DOLANDIRMIŞTI

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlatmıştı.

Yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliği ve konumu tespit etmişti.

Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak dün emniyet birimlerine teslim edilmiş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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