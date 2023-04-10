Ramazan aylarının vazgeçilmez programı olan Nihat Hatipoğlu “Dosta Doğru” programı ATV kanalında her akşam iftarda ve sahurda yayınlanmaya devam ediyor. Yıllardır bir gelenek haline gelen program bir dini program olarak devam ediyor. Ancak Ramazan dışında sadece cuma geceleri yayınlanmaya devam ediyor. Nihat Hatipoğlu ülkemizde en çok sevilen hocalar arasında yer alıyor. Programda gerek ilahiler gerekse seyircinin sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz yıl 3G ile soruları yanıtlamıştı.

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Bu yıl ise yine seyirci kabul eden Nihat Hatipoğlu bazı sorular karşısında cevap vermekte adeta zorlanmaya devam ediyor. Nihat Hatipoğlu'nun cevap vermekten zorlandığı sorular ve Nihat Hatipoğlu’na sorulan sorular? Nihat Hatipoğlu’na gelen en komik sorular! Şeklinde derlemeler yapılmasına sebep oldu.

Bu Sorular Neler?

Nihat Hatipoğlu'nun cevabını veremeyeceği kadar zorlandığı bazı sorular bulunduğu gibi bazı komik sorular ise cevabını sadece seyirciye bıraktığı sorular olmuyor. Yani hoca direkt olarak soruları yanıt veremediği için bazen susmayı tercih ediyor. İşte bizim derlemiş olduğımız bazı komik sorular şu şekilde;

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Yaklaşık 40 yaşlarında bir bayanın sorusu oldukça güldürmüştü." Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum o da kendi sevdiği için dua ediyor, bu durumda hangimizin duası kabul olur" Kim bilir belki de birçok kişinin aklında olanı soruyor bayan bu şekilde ifade etmiş oldu. Gülümseten bu soru adeta hafızalara kazındı.

Bir diğer soru ise aslında birçok kişi yaptığı ama kimseye sormadığı bir soru" odama poster asıyorum günah mıdır?"

Dolar Bağışlarsam Sevabım Artar Mı?

En komik sorular arasında yer alabilecek olan bir soru ise şöyleydi. “Hocam camiye sadaka olarak Dolar bağışlasam dolar kuru arttıkça sevabı artar mı?" Nihat Hatipoğlu’na sorulan sorular? Nihat Hatipoğlu’na gelen en komik sorular! Arasında bu soruyla şok olan Nihat Hatipoğlu cevap olarak ise böyle bir şey mümkün olmadığını belirtti. Oldukça güzel bir ifade ile sorulara cevap veren Nihat Hatipoğlu bazı zorlayıcı soruları ise yanıtsız bırakma konusunda adeta direniyor. RTÜK kuralları gereği bu tür sorulara cevap veremiyor.

Sevip de Sevilmemenin Günahı Nedir?

Nihat Hatipoğlu'nun bu soru karşısında yüz ifadesi soruya oldukça uygun bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Nihat Hatipoğlu Ramazan'ın ilk gecesinde ve ilk sahurda bu soruyu duyması ve bu soruya cevap vermesi oldukça komik sorular arasında yer almasına neden olmuştur. Nihat Hatipoğlu’na sorulan sorular? Nihat Hatipoğlu’na gelen en komik sorular!

Kısmında sıralamaya girebilecek olan bu soru, çoğu kişi tarafından sadece ekranda gözükmek adına sorulduğu bir gerçektir. Bu tarz daha birçok soru olduğu gibi bazı sorular ise oldukça garip sorular olarak tarihe geçti. Nihat Hatipoğlu ise bu sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.