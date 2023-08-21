Pendikspor muhteşem oyunu ile 90+ 4'te attığı golle Beşiktaş'tan 1 puanı söktü aldı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi pendikspor deplasmanda ligin şampiyonluk adaylarındn beşiktaş ile 9+ 4 attığı golle 1-1 berabere kaldı

Siyah-beyazlıların golünü 12'nci dakikada Omar Colley attı. Kırmızı Beyazlılarda pendiksporun golünü 90+4'üncü dakikada penaltıdan Oscar Romero havalandırdı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 4, Pendikspor 1 puana yükseldi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Omar, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Emeka Eze, Abdoulay Diaby

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

1' MAÇ BAŞLADI | Hakem Kadir Sağlam düdüğünü çaldı ve maç başladı.

9' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Masuaku, orta şut karışımı bir vuruş yaptı, ancak kalecinin de müdahalesiyle top kornere çıktı.

12' GOL! Amir'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Colley, iyi bir kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

23' Gedson Fernenades yine topu ayağına aldı ve harika hareketlerle kalabalığın içinde çalımlar attı, fakat vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

37' İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ısımaya başlarken Siyah-Beyazlı taraftarlardan büyük bir ilgi gördü.

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Mücadelede ilk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR

49' Pendikspor'un ceza sahası yayına yakın bir bölgesinde kullandığı serbest vuruşta Romero'nun vuruşu üstte auta gitti.

58' TEHLİKE | Mert'in uzun topuyla sol kanatta topla buluşan Muleka, içeriye doğru ortasını yaptı. Aboubakar, vuruşunu yaptı, ancak Erdem topu güçlükle çeldi.

70' Alex Oxlade-Chamberlain'in vuruşunda top kaleci Erdem'de kaldı.

77' GOL İPTAL | Masuaku'nun kullandığı kornerde topa yine iyi yükselen Colley skoru 2-0 yaptı. Ancak, daha sonra hakem, yardımcısının talimatına uyarak topun dışarıdan oyun alanına döndüğü kanaatine vardı ve gol iptal oldu.

90+4 GOL | Pendikspor, Romero'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Beşiktaş ile Pendikspor arasındaki maç, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak. Pendikspor ise Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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