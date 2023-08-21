Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 12 kişi hayatını kaybetti 19 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili Yozgat valisi Mehmet Özkan yaptığı açıklamada "Kazanın tek taraflı ve dikkatsizlikten meydana geldiğini düşünüyoruz, inceleme sonucu kaza ile ilgili bilgiler netlik kazanacak, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldı" dedi.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak şarampole düştü. Büyük bir can pazarının yaşandığı kazada otobüs içinde mürettebat dahil 31 kişinin olduğu öğrenildi.

12 KİŞİ ÖLDÜ, 19 YARALI

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

YOZGAT VALİSİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

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KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

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