İSKİ sorun yok demişti! İstanbul su tehlikesi ile karşı karşıya! barajlardaki doluluk oranı açıklandı!

İSKİ, İstanbul'da su sorunu yok sorun yaşanmayacak açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan çok geçmeden İstanbul suyunun bitmek üzere olduğu tehlike sınırlana dayanarak barajlarda su seviyesinin yüzde 32 seviyelerine indiği açıklandı.

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İSKİ sorun yok demişti! İstanbul su tehlikesi ile karşı karşıya! barajlardaki doluluk oranı açıklandı!

Aşırı kuraklıkla beraber yaklaşık 4 buçuk yıldır iktidarda olan CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarını bırakıp sürekli başka makamlara aday olma isteği şehrin sorunlarını artırarak yaşanmaz hale getirmeye başladı. Bu sorunların en başında hayati önem taşıyan su sorunu baş gösterdi. Geçen günlerde İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'da su sorunu yaşanmayacak denmesine rağmen daha şimdiden barajlardaki su seviyesi yüzde 32'lere kadar inmesi insanları ürkütmeye başladı.

İSKİ SU SORUNU YAŞANMAYACAK DEMİŞTİ

Mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerini gördü. Son 9 yılın en düşük seviyelerini gören barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.

İSKİ sorun yok demişti! İstanbul su tehlikesi ile karşı karşıya! barajlardaki doluluk oranı açıklandı!

İSTANBUL SU TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi. Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96'yı gördü.

Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi. Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü. Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

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