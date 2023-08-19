İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"

İBB'nin hizmet noktasında bir türlü İstanbul halkının sorunlarına duyarsız kalması ender yaptığı çalışmaları da başlayıp bir türlü bitirememesi halkının mağdur olmasına neden oluyor. Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce başlatılan kazı çalışmasının bir türlü bitirilememesi Beykoz halkını isyan etme noktasına getirdi.

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İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"

Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce başlatılan fakat gerekli izinlerdeki eksiklik nedeniyle tamamlanamayan alt yapı çalışmaları tekrar başlatıldı. İSKİ'nin kanal kazısı yaptığı bölgede toplu taşıma araçlarının güzergahları değiştirilince vatandaşlar mağdur oldu.

TOPLU TAŞIMA GÜZERGAHLARI DEĞİŞTİRİLDİ

İSKİ'nin yaklaşık 20 gün önce Merkez Mahallesi'nden Yalıköy'e kadar süren kanal kazısı çalışmaları nedeniyle Paşabahçe’den Beykoz Merkeze doğru toplu taşıma araçlarının güzergahları değiştirildi. Şişecam'ın olduğu bölgeden Soğuksu, oradan da Riva yoluna yönlendirilen araçlar, Çifte Çınarlar son durağına geliyor. Otobüslerin ara sokaklara girmesi, güzergahlarının değiştirilmesi ve ana arter niteliğindeki caddede yapılan çalışmanın ilçedeki trafiği olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle vatandaşlar mağdur oluyor.

NE ZAMAN BİTECEĞİ BELİRSİZ

İSKİ'nin kanal kazısı çalışmalarına yaklaşık 20 gün önce başladığı belirtilirken, çalışmaların ne zaman sone ereceği ise belirsizliğini koruyor. Vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirirken çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerektiğini iletiyor.

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