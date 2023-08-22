Facianın eşiğinden döndü! Mermer bloklarla beraber şarampole yuvarlandı!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen tırdaki tonlarca ağırlığında mermer bloklar etrafa dağıldı.

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Facianın eşiğinden döndü! Mermer bloklarla beraber şarampole yuvarlandı!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen tırdaki tonlarca ağırlığında mermer bloklar etrafa dağıldı. Mermer blokların yola değil de araziye düşmesi ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

TIRIN İÇERİSİNDEN KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTI

Kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.A., yönetimindeki 51 EE 002 plakalı mermer yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu şarampole devrildi. Olayda, tırın dorsesindeki tonlarca ağırlığında mermer blokalar ise etrafa dağıldı. Kazanın ardından tırın içerisindeki kendi imkanlar ile çıkan sürücü M.A.A., ise yakınlardaki bir hastaneye gitti. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri ise inceleme başlattı.

Facianın eşiğinden döndü! Mermer bloklarla beraber şarampole yuvarlandı!

Öte yandan, kaza esnasında mermer blokların yola değil de araziye düşmesi ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Facianın eşiğinden döndü! Mermer bloklarla beraber şarampole yuvarlandı!

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KAYNAK: İHA

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