Bergüzar Korel'i hiç böyle görmediniz!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel yeni projesi için yepyeni bir bakımla imaj değişikliği yaptı.

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel uzun bir aradan sonra ilk defa bir proje için saçlarında değişiklik yaptı.Yeni projesi için kamera karşısına geçen güzel oyuncunun saç rengi oldukça yakıştığı görüldü.Yeni imajıyla çekilen fotoğrafları hayranları tarafından da beğenileceği düşünülüyor.

Ünlü oyuncu 3 çocuk annesi olmasına rağmen kariyerine ara vermeden reklam filmlerinde ve diğer projelerde büyük bir başarı gösterek devam ettirdi.

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