Yaşlı adamın feci sonu! Kendi yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bahçesindeki otları yakan yaşlı adam dengesini kaybedip ateşe düşerek hayatını kaybetti.
KENDİ YAKTIĞI ATEŞ DÜŞTÜ
Olay, Besni ilçesi Uzunkuyu köyünde meydana geldi. 78 yaşındaki İsmail Oruçtutan kendisine ait tarlada yabani otları ve ağaç dallarını kesip yaktı. Şahıs dengesini kaybedip alevlerin ortasına düştü. Çığlıkları duyan akrabaları olay yerine geldi. Müdahale ederek yangını söndüren yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Oruçtutan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Oruçtutan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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KAYNAK: İHA