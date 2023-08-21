Estetik uzmanı açıkladı: “Genç kızlar veya Kadınlardan o bölge için estetik başvurusunda patlama"

Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, " Genç kızlar veya kadınlar etek giyemediklerinden, tayt giyemediklerinde şikayetçi oluyorlar. O bölgelerinin normal gözükmesi için estetiğe oldukça baş vurular oluyor.

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Estetik uzmanı açıkladı: “Genç kızlar veya Kadınlardan o bölge için estetik başvurusunda patlama"

Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Bacak estetiği plastik cerrahlara en çok başvuru sebeplerinden bir tanesidir. Genç kızlar veya kadınlar etek giyemediklerinden, tayt giyemediklerinde şikayetçi oluyorlar. Bacağın normal görüntüsünü, şeklini oluşturarak bu insanların daha özgüvenli olmasını sağlayabiliyoruz" dedi.

Estetik uzmanı açıkladı: “Genç kızlar veya Kadınlardan o bölge için estetik başvurunda patlama""

"BACAK ESTETİĞİMİZ BİZİM EN ÇOK YAPTIĞIMIZ ESTETİKLERDEN BİR TANESİDİR"

Bacak inceliğinden, şekil bozukluğundan veya kalınlığından dolayı insanların estetik cerrahlara gittiğini ifade eden FBM Tıp Merkezi sahibi Prof. Dr. Hayati Akbaş açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akbaş, "Bacak estetiği plastik cerrahlara en çok başvuru sebeplerinden bir tanesidir. Bacağı üst bacak ve alt bacak şeklinde 2'ye ayırıyoruz. Diz aşağı olan alt bacak kısmının ince olması kadınlarda özellikle, bazı erkeklerde de rahatsızlık konusu olabiliyor.

Estetik uzmanı açıkladı: “Genç kızlar veya Kadınlardan o bölge için estetik başvurunda patlama"" Hafif bir şekilde çarpıntı olması rahatız olabilir. Genç kızlar veya kadınlar etek giyemediklerinden, tayt giyemediklerinde şikayetçi oluyorlar. Psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmediklerini, ailelerin veya eşlerinin yanında mutlu olmadıklarını söylüyorlar. Bacak estetiğimiz bizim en çok yaptığımız estetiklerden bir tanesidir. Bacak estetiğinde sıklıkla 2 yöntem kullanılır. Bir tanesi vücudun farklı bölgelerinde uyruk veya bel bölgesinde aldığı yağlarla diz aşağısını şekillendiriyoruz. Kendi yağı ile bacak şekillendirme yapabiliyoruz. Diğer bir yöntem ise silikon yöntemidir.

Estetik uzmanı açıkladı: “Genç kızlar veya Kadınlardan o bölge için estetik başvurunda patlama""Tıpkı göğüs büyütmede silikon kullandığımız gibi bacak estetiğinde silikon kullanıyoruz. Bacağın normal görüntüsünü, şeklini oluşturarak bu insanların daha özgüvenli olmasını sağlayabiliyoruz. Bacakların özellikle bazı insanlarda psikolojik etkisi bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazladır. Diğer bu durum ise bacağın olduğunda kalın olmasıdır. Bu da estetik kusur olarak ortaya çıkabiliyor. "Çizme giyemiyorum" gibi söylemlerle bizlere geliyorlar. Dolayısıyla liposuction (yağ alma) yöntemiyle bacağı incelterek estetik operasyon yapıyoruz" diye konuştu.

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