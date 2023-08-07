Uzmanlar uyardı: Gebeler tatilde havuzu değil, denizi tercih etmeli

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, yaz aylarında gebelerin bazı önlemleri aldıkları takdirde tatile gitmelerinde bir sakınca olmadığını söyleyerek, açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Uzmanlar uyardı: Gebeler tatilde havuzu değil, denizi tercih etmeli

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, yaz aylarında gebelerin bazı önlemleri aldıkları takdirde tatile gitmelerinde bir sakınca olmadığını söyleyerek, "Gebelerin, enfeksiyon riski açısından denizi daha ön plana almaları daha uygun olabilir" dedi.

GEBELİK SÜRECİDE YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Tanır, gebelerin yaz aylarında en çok dikkat etmeleri gereken konunun su tüketimi olduğunu ifade ederek, "Yaz aylarında gebelerimizin biraz daha zorlandığı doğrudur. Sıcak basmaları, bazı alerjiler, bulantı ve kusma gibi şikayetler, uykusuzluk sıkıntıları ve bazı psikolojik olumsuz etkilenmeler yaz aylarında gebelerimizde biraz daha fazla görülüyor. Önerilerimizin başında gelen ve olmazsa olmazımız, bol su tüketimidir. Günde en aşağı 2,5 litre su tüketimini mutlaka öneriyoruz. Bunun yanında gebelerimizin kıyafetlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Daha rahat olan bol kıyafetler, pamuklu kıyafetler ve kendilerini rahat ettirici kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Bu dönemde beslenme çok önemli. Gebelerimiz, az yağlı, az baharatlı daha hafif gıdalar tercih etmeliler. Salata, taze sebze ve meyveler diyete daha çok dahil edilmelidir. Öğünlerimizin miktarının azaltılması gerekiyor. Ancak öğünlerimizin miktarını azaltırken, sıklığını artırmamız lazım. Yani daha az ama daha sık beslenmeyi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uyardı: Gebeler tatilde havuzu değil, denizi tercih etmeli

"SEYEHAT SIRASINDA SIK SIK MOLA VERİN"

Gebelerin tatile çıkmalarında hiçbir sorun olmadığını dile getiren Tanır, "Gebelik normal 9 aylık bir süreç. Bu süreci rahatlattığı için biz tatile çıkılmasını da öneriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey; araba ya da uçak yolculuğunun nasıl yapılması gerektiği. Gebeler, uçakla da araçla da yolculuk edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey; araba yolculuğunda 2 ya da 3 saate bir 5-10 dakikalık yürüyüş molaları vererek, yolculuğa devam edilebilir. Uçak yolculuğunda, 7 aylık gebelerde, uçaktaki yükselen basınç nedeniyle erken doğum riski söz konusu olabilir. O nedenle 7 ay sonrası uçak yolculuğunu önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uyardı: Gebeler tatilde havuzu değil, denizi tercih etmeli

"YÜZMEK İÇİN DENİZ TERCİH EDİLMELİ"

Dr. Tanır, yaz tatillerinin olmazsa olmazı yüzme konusunda şu bilgileri verdi:

"Gebeler bize sık sık şunu sorar; havuza mı gireyim, denize mi? İkisine de girebilir. Ancak, enfeksiyon riski açısından düşünüldüğünde, havuz yerine denizin tercih edilmesi daha iyidir. Ayrıca günlük hareket miktarına da dikkat etmeli gebeler. Kendilerini aşırı yoracak şekilde hareket ya da egzersizlerden kaçınmalılar. Güneşlenmede de hassas davranmalılar. Güneş ışınlarının dik gelmediği saatlerde, sabahın erken saatleri ve akşamüstü saatlerinde güneşlenebilirler."

İstanbul'da gece gökyüzünü aydınlatan ışık korku yarattı!İstanbul'da gece gökyüzünü aydınlatan ışık korku yarattı!

Ekrem İmamoğlu'nun algı oyununu Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu: 4 yıldır Pendik’te bir iziniz yokEkrem İmamoğlu'nun algı oyununu Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu: 4 yıldır Pendik’te bir iziniz yok

Tolgahan Sayışman Türkiye'yi terk etme kararı aldı, artık Türkiye'de yaşamayacak! Sebebi ise çok ilginç!Tolgahan Sayışman Türkiye'yi terk etme kararı aldı, artık Türkiye'de yaşamayacak! Sebebi ise çok ilginç!

Ecel tünelde yakaladı! Tünelde yürüyen adam hayatını kaybetti!Ecel tünelde yakaladı! Tünelde yürüyen adam hayatını kaybetti!

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube'den Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya ziyaretEğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube'den Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya ziyaret

Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!

Ençok ihrac edilen Aksaray organik sarımsağımız susuz kaldı! Üretim yüzde 70 oranında düştü!Ençok ihrac edilen Aksaray organik sarımsağımız susuz kaldı! Üretim yüzde 70 oranında düştü!

Altın fiyatları ne kadar, Bu gün altın kaç TL , 7 Ağustos güncel altın fiyatlarıAltın fiyatları ne kadar, Bu gün altın kaç TL , 7 Ağustos güncel altın fiyatları

Bodrum Belediyeden skandal, CHP'li meclis üyesine ormanda özel imar izniBodrum Belediyeden skandal, CHP'li meclis üyesine ormanda özel imar izni

Bu gün hava nasıl olacak sıcaklar düşecek mi? 7 Ağustos Pazartesi hava durumuBu gün hava nasıl olacak sıcaklar düşecek mi? 7 Ağustos Pazartesi hava durumu

Kamet Nedir, Kamet Nasıl Getirilir?Kamet Nedir, Kamet Nasıl Getirilir?

Morgdaki Ölüler Ne Hisseder? Ölen Kişi Morgda Üşür Mü?Morgdaki Ölüler Ne Hisseder? Ölen Kişi Morgda Üşür Mü?

Müezzinlik Nasıl Yapılır? Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Namazında Müezzinlik Nasıl Yapılır?Müezzinlik Nasıl Yapılır? Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Namazında Müezzinlik Nasıl Yapılır?

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik'te AVM'de yangın çıktı! Satışa sunulan ürünler kül oldu
Pendik'te AVM'de yangın çıktı! Satışa sunulan ürünler kül oldu
İstanbul'da gece gökyüzünü aydınlatan ışık korku yarattı!
İstanbul'da gece gökyüzünü aydınlatan ışık korku yarattı!
Ecel tünelde yakaladı! Tünelde yürüyen adam hayatını kaybetti!
Ecel tünelde yakaladı! Tünelde yürüyen adam hayatını kaybetti!
AB vize serbestisi için Türkiye'ye sonbahar ayında görüşüleceğini duyurdu
AB vize serbestisi için Türkiye'ye sonbahar ayında görüşüleceğini duyurdu
Son Haberler
Uzman doktor açıkladı: Anne sütü, hem bebeği hem anneyi koruyor
Uzman doktor açıkladı: Anne sütü, hem bebeği hem anneyi koruyor
Türkiye Petrolleri 37 bin TL maaş ile personel alacak, İşte aranan şartlar!
Türkiye Petrolleri 37 bin TL maaş ile personel alacak, İşte aranan şartlar!
Murat Övüç'e veto! "Kadınler Matinesi" programı Samsun'da yasaklandı!
Murat Övüç'e veto! "Kadınler Matinesi" programı Samsun'da yasaklandı!
AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı için Erdoğan, 5 isimle bizzat görüşecek
AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı için Erdoğan, 5 isimle bizzat görüşecek
Sakın evinize sokmayın! Uzmanlar uyarıyor: Bebek yüzlü düşman" Barbie"
Sakın evinize sokmayın! Uzmanlar uyarıyor: Bebek yüzlü düşman" Barbie"
DW, giriştiği Akbelen algı operasyonu deşifre oldu, gerçeklerini böyle çarpıttılar
DW, giriştiği Akbelen algı operasyonu deşifre oldu, gerçeklerini böyle çarpıttılar
Çok Okunanlar
Bu gün hava nasıl olacak sıcaklar düşecek mi? 7 Ağustos Pazartesi hava durumu
Bu gün hava nasıl olacak sıcaklar düşecek mi? 7 Ağustos Pazartesi hava durumu
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Tolgahan Sayışman Türkiye'yi terk etme kararı aldı, artık Türkiye'de yaşamayacak! Sebebi ise çok ilginç!
Tolgahan Sayışman Türkiye'yi terk etme kararı aldı, artık Türkiye'de yaşamayacak! Sebebi ise çok ilginç!
Ekrem İmamoğlu'nun algı oyununu Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu: 4 yıldır Pendik’te bir iziniz yok
Ekrem İmamoğlu'nun algı oyununu Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu: 4 yıldır Pendik’te bir iziniz yok
Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon! Yine Erdoğan'ı hedef aldılar, Türkiye'den sert tepki
Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon! Yine Erdoğan'ı hedef aldılar, Türkiye'den sert tepki
Şarkıcı Fedon'dan Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamamasına çok sert tepki gösterdi! "Ben bir Türk evladıyım"
Şarkıcı Fedon'dan Disney Plus'ın Atatürk filmini yayınlamamasına çok sert tepki gösterdi! "Ben bir Türk evladıyım"
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!