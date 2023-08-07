Müslümanlar arasında ve İslamiyet'te yer alan bir terim olan kamet, Müslümanlar tarafından büyük öneme sahiptir. Namaz kılmadan önce kamet okunur. Ezanın sözlerine benzer yapıda sözleri bulunmaktadır. Namazın başladığına dair bilgi vermek amacıyla okunmaktadır. Ezana göre farklılıkları bulunmaktadır. Peki kamet nedir? Kamet nasıl getirilir? Kametin kimler getirebilir? Kamet neden getirilir? İşte kametin ne olduğu ve nasıl getirildiği ile alakalı merak edilen tüm detaylar.





Kamet Nedir?

Namazdan önce okunarak namazın başladığını bildiren söz öbeklerine kamet adı verilmektedir. Ezana benzer bir yapıya sahip olan kamet, ezandan farklı bazı sözlere sahiptir. Kamet toplu şekilde gerçekleşecek namazların şartları arasında yer almaktadır. İster toplu kılınan namaz sırasında ister tek başına kılınan namaz sırasında namaz başlamadan kamet okunmaktadır. Bu durum namazın başladığını göstermektedir. Beş vakit namaz kılınmadan önce kamet getirilmesi sünnet sayılmaktadır. Farz olan her namazdan önce kamet getirilmesi gerekmektedir. İslam dinine göre kamet, erkeklerin getirmesi gereken, ezanın sözlerine de benzeyen dua benzeri sözlere verilen addır. İslamiyete göre kadınların kamet getirmesi doğru değildir. Sünnet olan kamet getirmek sadece erkeklere özgü bir olaydır. Kamet getirmek erkeğe sevap kazandırır.



Kamet ve Ezan Arasındaki Fark Nedir?

Ezan ve kamet arasında bulunan en belirgin farklardan biri kametin ezana göre daha hızlı şekilde okunmasıdır. Ezanda iki kere söylenen “hayye alelfelah” sözünden sonra iki kere “Allahu ekber” ve bir kere “la ilâhe illallah” sözleri söylenmektedir. Ancak kamet getirilirken “hayye alelfelah” sözünden sonra “kad kametis salah” sözü söylenmektedir. Ezandan bir diğer farkı da budur. “Kad kametis salah” namaz başladı anlamına gelmektedir.

Kamet Nasıl Getirilir?

Kameti farz namazından önce erkek getirmektedir. Ezanda da olduğu gibi kametin ilk sözü “Allahu Ekber” sözüdür. Dört defa bu söz söylendikten sonra “Eşhedü enla ilahe illallah” sözü iki defa okunmaktadır. Bu söz de okunduktan sonra “Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah” sözü söylenmektedir. İki kere de bu söz söylendikten sonra iki kere “hayye ales salah” sözü iki kere de “hayye alel felah” sözü söylenir. Daha sonrasında ezandan farklı olarak “kad kametis salah” sözü söylenmektedir. İki kere de bu söz söylendikten sonra başta olduğu gibi iki kere “Allahu Ekber” bir kere “la ilahe illallah” sözü okunarak kamet bitirilir.



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Kamet Ne Zaman Getirilir?

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazının farzlarını kılmadan önce kamet getirilmelidir. Kamet getirmek sünnet olan ibadetlerden birisi olup, getirilmediğinde bu sevaptan mahrum kalınmaktadır. Ezana benzer sözleri olan kamet, ezana göre ise daha hızlı olarak okunur. Beş vakit namazın yanı sıra ve Cuma namazı ve kaza namazında da kamet getirilmektedir. Ancak Vitir, Teravih, Bayram, Cenâze ve Nâfile namazlarda kamet getirilmez.

Kametin Sözlerinin Anlamı

"Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna şehadet edelim. Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şehadet ederim. Haydin namaza, Haydin namaza, Haydin kurtuluşa, Haydin kurtuluşa, Namaz başladı. Namaz başladı, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür Allah'tan başka ilah yoktur."

Çocuklar Kamet Getirir Mi?

Kâmet getirecek kişinin hadesten temizlenmiş, âkil ve erkek olması gerekir. Buna göre abdestli olmayan veya cünüp olanın, delinin yahut sarhoşun ve kadının kâmeti mekruh görülmüştür. Kâmet getirenin salih bir kimse olması ise müstehaptır (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 267; Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 208-209).

Kâmet getirecek kişinin en az mümeyyiz (iyiyi kötüden ayırabilir durumda) olması gerekir. Temyiz kabiliyeti ise ortalama 7 yaşında başlar, büluğa kadar devam eder. Mümeyyiz olmayan küçüğün ezan ve kâmeti geçerli olmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 59). Mümeyyiz çocukların okudukları ezan ve getirdikleri kâmet geçerlidir (Serahsî, el-Mebsût, I, 138). Bununla birlikte kâmeti, büluğa ermiş bir kimsenin getirmesi daha faziletli görülmüştür (el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 60).





Kametten Sonra Ezan Duası Okunur Mu?

Kâmetten sonra ezan duası okuma konusunda Hz. Peygamberden (s.a.s.) herhangi bir bilgi ulaşmış değildir. Bu sebeple kâmetten sonra böyle bir dua ile meşgul olmak uygun görülmemiştir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 190). Ancak kâmet sözleri de namaza başlayana kadar ezan gibi tekrar edilebilir veya kâmet esnasında imam namaza başlamadan başka dualar yapılabilir (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 273; el-Fetâva’l-Hindiyye, 64).

Müezzinin Kamet Yaparken Yürümesinin Hükmü Nedir?

Kâmet, farz namazlara başlarken söylenen ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasına dayanan bir sünnettir. Onun için gereken saygı ve ağırbaşlılık ihmal edilmemelidir. Bu nedenle kâmet yapan kimsenin bu esnada yürümesi, mekrûh kabul edilmiştir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 55).



İmam Kamet Getirebilir Mi?

Kâmet, farz namazların sünnetlerindendir (Müslim, Salât, 5; Tirmizî, Salât, 28). Dolayısıyla terk edilmesi mekruhtur. Zira kâmet, namaza başlamak için bir hazırlık mesabesindedir. Namaza başlanacağını bildiren bir uygulamadır. Bunu görevli bir kimsenin, cemaatten birinin veya imamın yapması hususunda sınırlama yoktur. Dolayısıyla namaz kıldıran bir imamın aynı zamanda Kamet getirmesinde bir sakınca yoktur (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 63-64).







