İstanbul'da gece gökyüzünü aydınlatan ışık korku yarattı!

İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde gökten yere doğru süzülen parlak ışık görenlerin araç kamerasına yansıdı.

İstanbul ve birçok farklı ilde saat 02.20 sıralarında gözyüzünde görülen parlak ışık kütlesi hızlı bir şekilde aşağı doğru inerek parlayıp büyüyerek kayboldu.Görenlerin şaşkınlıkla izlediği anlar araç kamerası tarafından kayda alındı.

Sosyal medyada canlı yayın yapan kişilerce de kaydedilen görüntülerde yüryüzüne inen ışık kütlesinin daha sonra parlayarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

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