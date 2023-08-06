Müslüman olan herkes öldükten sonraki hayatta neler olacağı konusunda merak içerisindedir. Kabir hayatının eziyetle mi yoksa huzurla mı geçeceğini pek çok kişi düşünmeden edemez. İnsanın merakta olduğu konulardan biri de kabirde sorulacak olan sorulardır. Peki kabirde sorulacak sorular nelerdir? Ölünce hangi sorular sorulur? Öldükten sonra kabirdeki ilk gece nasıl olacak? Kabirde sorgu sual nasıl yapılacak? Sorgu sualden sonra ne olacak? Hangi durumlarda hangi sorular sorulacak? Münker ve Nekir melekleri nelerden sorumludur? Münker ve Nekir melekleri kabirdeki kişiyi hangi zaman diliminde sorguya çekmektedir? İşte kabirde ne olacağı, Münker ile Nekir melekleri ve sorulacak sorular hakkında merak edilen tüm detaylar.





Kabirde Sorulacak Sorular Nelerdir?

Kabir hayatı ile ilgili anlatılan bilgilere göre pek çok hadiste Münker ve Nekir meleklerinden bahsedilmektedir. Bu meleklerin görevinin kabirde ölüyü sorguya çekmek olduğu rivayet edilmektedir. Kabirdeki ölü kişinin yanına gelerek Münker ve Nekir melekleri sorgu suala başlamaktadır. Münker ve Nekir melekleri sorgusu yapılan kişinin amel ve iman olarak ne durumda olduğunu öğrenmekle görevli meleklerdir. Bundan kaynaklı olarak Münker ve Nekir melekleri kabirdeki ölüye Rabbinin kim olduğu, dininin ne olduğu, peygamberinin kim olduğu, kıblesinin neresi olduğu sorularını sormaktadırlar. Bu sorulara cevap vermek sadece iman sayesinde gerçekleşmektedir. Eğer kabirdeki kişinin kalbinde imanı yoksa kabirde de imanının olmadığı belli olmaktadır.

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Münker ve Nekir Melekleri Nelerden Sorumludur?

Allahu Teala’nın adını anan meleklerden ikisi de Münker ve Nekir melekleridir. Münker ve Nekir melekleri, ölen kişinin kabir hayatının ilk anından başlayarak o kişiyi kabirde sorgu sual etmek göreviyle sorumlu melekler olarak bilinmektedirler. Münker ve Nekir melekleri İman hakkında sordukları sorulara sorguya çektikleri ölünün iman durumu sayesinde cevap almaktadırlar. Sorgu sual ettikleri kişi konuşmasa dahi tüm hareket ve organlarıyla Münker ve Nekir meleklerine amelleri ve yaptıkları ile alakalı cevap verecektir.

Münker ve Nekir Melekleri Ölen Kişiyi Sorguya Ne Zaman Çekerler?

Münker ve Nekir melekleri ölen kişinin kabre koyulmasından hemen sonra sorgu için gelecekleri ayet ve hadislerde bildirilmektedir. Hadisi şeriflerde ölen kişinin sorgusunun kurbanda bir hayvanı kesip parçalanması kadar sürede gerçekleşeceği hakkında rivayetler bulunmaktadır. Ölen kişinin ilk kabre konulduktan sonra yalnız bırakılmaması ve kabrin başında sorulacak suallerin cevaplanarak ölen kişiye hürmet edilmesi gerekmektedir.

Münker ve Nekir Sorgusundan Sonra Ne Olmaktadır?

Münker ve Nekir melekleri sorgularını bitirdikten sonra kişiye eğer cennetlik ise cennetteki makamını gösterirler ve selamette olduğunu bildirirler. Eğer ölen kişi cehennemlik ise cehennemdeki yerinin gösterilmesi ve kabrinin daraldıkça daraltılmasını sağlarlar. Cehennemlik olan kişi o görüntüler karşısında dehşete kapılarak öyle bir çığlık atar ki çığlığından yeryüzündeki hayvanlar ve bitkiler hatta cinler rahatsız olmaktadır. Münker ve Nekir melekleri cennetle müjdelenen kişiye cennet mekanını gösterdiklerinde ise o kişi kendini rahatlamış ve huzurda hisseder şekilde kabri genişletilmektedir.

Kabir Azabı Nedir?

Kabir azabı, insanın dünya hayatında işlediği büyük günahlara karşılık berzah aleminde çektiği acı ve sıkıntıdır. Kabir azabının nasıl olacağı şeklinde de muhtelif görüşler öne sürülmüştür. Bazı düşünürler, sadece ruhsal acı çekileceğini savunurken, bazıları ise hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntı duyulacağını belirtmiştir.

Kabir Azabı Çeşitleri

1- Cehennemin gösterilmesi:

Birçok kaynakta berzah aleminde bekleyen ruha gideceği cehennemin gösterileceği yazılıdır. Bu kıyamet gününe kadar sürekli olarak tekrar edeceği için en şiddetli azaplardan biri olarak nitelendirilir.

2- Kabrin sıkması / boğması:

Kabir sıkması sadece kafirlerde değil Müslümanlara da sirayet edecek bir azap türüdür. Ancak azabın şiddeti Müslümanla ile fasıklar için farklı olacaktır.

3- Kabirden dışarı atılmak:

Allah'a ortak koşanları ve din gününü yalanlayan müşriklerden bazılarını toprak kabul etmez. Bu kişiler tekrar gömülse dahi mezar onu kabul etmez. Birçok alime göre bu da bir tür kabir azabıdır.





Kabir Azabının Sebepleri Nelerdir?

1- Allah'a şirk koşmak.

2- Münafıklık yapmak. İki yüzlü davranmak.

3- Yalan söylemek, yalan yemin etmek.

4- Farz namazlardan ve Kuran'dan uzak olmak.

5- Zina etmek.

6- Haram para yemek.

7- Temizliğine dikkat etmemek.

8- İnsanlar arasında söz taşımak. Dedikodu yapmak.

9- İnsanları küçük görmek. Kibirli olmak.

10- İnsanların ayıbını aramak, gizli hallerini ortaya koymak ve eziyet etmek.

11- Kamunun malını çalmak.

12- Cinsel yönden dinin çirkin gördüğü ilişkiler -çarpık ve sapkın- içinde olmak.

13- Hırsızlık yapmak.

Kabir Azabı Kalıcı mı, Geçici Mi?

Bazı insanlar için kabir azabı dirilinceye -kıyamete kadar- devam eder. Bazıları için ise, kıyamet surunun üfürülmesinden itibaren -yani kıyametin kopmasından sonra- yeniden dirilmenin olacağı ahrete kadar azap olmayacaktır.

Bazı kişilerin azabı yaşayanların verdiği sadaka, dua, hac sevabı, Kuran okuma gibi iyiliklerle kaldırılır veya hafifletilir.

Bazı insanlara azap görseldir, hakikatte değildir. Mesela, mezarından ahrette geçireceği cehenneme bakıp durur. Bazı kişiler için de nimet görseldir. Ahrette geçireceği cennette kabrinden sabah-akşam bakıp sevinir. Bazı insanların mezarı cennetten bir bahçeye döner. Bazılarının mezarı ise cehennemden bir çukura dönüşür.



