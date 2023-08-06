Rusya Ukrayna Başka bir boyuta geçti! Ukrayna füzelerle kritik bölgeyi vurdu, Rusya'dan açıklama geldi!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya'nın işgali altındaki Herson’un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü’nü vurduğunu öne sürdü.

"KİEV REJİMİ TERÖRİSTLERİ 12 FÜZE FIRLATTI"

Saldo, köprünün hasar görmesi nedeniyle Kırım'a ulaşımın Chaplinka ve Armyansk kentleri üzerinden devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna’nın Genichesk kentini Azak Denizi kıyısındaki Arabat Spit'e bağlayan bir köprüyü daha vurduğunu aktaran Saldo, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı" ifadelerini kullanarak, köprünün yanından geçen bir doğal gaz boru hattının zarar görmesi nedeniyle 20 bin kişinin doğalgazsız kaldığını da ekledi.

Öte yandan Rusya ile Kırım’ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, son bir yılda iki kez saldırıya uğramıştı.

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