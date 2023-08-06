Rusya Ukrayna Başka bir boyuta geçti! Ukrayna füzelerle kritik bölgeyi vurdu, Rusya'dan açıklama geldi!

Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna son zamanlarda eline geçirdiği psikolojik üstünlükle önemli bir hamle yaparak Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü’nü vurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Rusya Ukrayna Başka bir boyuta geçti! Ukrayna füzelerle kritik bölgeyi vurdu, Rusya'dan açıklama geldi!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya'nın işgali altındaki Herson’un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü’nü vurduğunu öne sürdü.

Rusya Ukrayna Başka bir boyuta geçti! Ukrayna füzelerle kritik bölgeyi vurdu, Rusya'dan açıklama geldi!

"KİEV REJİMİ TERÖRİSTLERİ 12 FÜZE FIRLATTI"

Saldo, köprünün hasar görmesi nedeniyle Kırım'a ulaşımın Chaplinka ve Armyansk kentleri üzerinden devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna’nın Genichesk kentini Azak Denizi kıyısındaki Arabat Spit'e bağlayan bir köprüyü daha vurduğunu aktaran Saldo, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı" ifadelerini kullanarak, köprünün yanından geçen bir doğal gaz boru hattının zarar görmesi nedeniyle 20 bin kişinin doğalgazsız kaldığını da ekledi.

Öte yandan Rusya ile Kırım’ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, son bir yılda iki kez saldırıya uğramıştı.

AB vize serbestisi için Türkiye'ye sonbahar ayında görüşüleceğini duyurduAB vize serbestisi için Türkiye'ye sonbahar ayında görüşüleceğini duyurdu

Tahıl koridoru artık devrede değil! Rusya: bize verilen sözler tutulmadı!Tahıl koridoru artık devrede değil! Rusya: bize verilen sözler tutulmadı!

Rusya Devlet Başkanı Putin Misket Bombası hakkında konuştu! 'Misket bombaları bize karşı kullanılırsa aynı şekilde karşılık veririz'Rusya Devlet Başkanı Putin Misket Bombası hakkında konuştu! 'Misket bombaları bize karşı kullanılırsa aynı şekilde karşılık veririz'

NATO’nun 90 Maddelik Vilnius Bildirisi yayınlandı! 'Rusya bu savaşı derhal durdurmalı'NATO’nun 90 Maddelik Vilnius Bildirisi yayınlandı! 'Rusya bu savaşı derhal durdurmalı'

Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'

Ukrayna Lideri Zelensky'den Erdoğan ve BM Genel Sekreterine mektup! Rus çılgınlığından korunmalıyız!Ukrayna Lideri Zelensky'den Erdoğan ve BM Genel Sekreterine mektup! Rus çılgınlığından korunmalıyız!

NATO Liderler zirvesinde İngiltere, Ukrayna gerginliği! Tansiyonlar birden yükseldi! İngiliz medyası bu konuyu konuşuyor!NATO Liderler zirvesinde İngiltere, Ukrayna gerginliği! Tansiyonlar birden yükseldi! İngiliz medyası bu konuyu konuşuyor!

Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İsrail'de dev protesto, halk ülke genelinde yine sokaklara indi
İsrail'de dev protesto, halk ülke genelinde yine sokaklara indi
Donald Trump hakkında karar verildi, tüm suçlamaları reddetmişti, tutuksuz yargılanacak
Donald Trump hakkında karar verildi, tüm suçlamaları reddetmişti, tutuksuz yargılanacak
Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var
Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var
Singapur’da uyuşturucu ile yakalanan kadın idam edildi!
Singapur’da uyuşturucu ile yakalanan kadın idam edildi!
Son Haberler
Kamet Nedir, Kamet Nasıl Getirilir?
Kamet Nedir, Kamet Nasıl Getirilir?
Morgdaki Ölüler Ne Hisseder? Ölen Kişi Morgda Üşür Mü?
Morgdaki Ölüler Ne Hisseder? Ölen Kişi Morgda Üşür Mü?
Müezzinlik Nasıl Yapılır? Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Namazında Müezzinlik Nasıl Yapılır?
Müezzinlik Nasıl Yapılır? Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Namazında Müezzinlik Nasıl Yapılır?
Kabirde Sorulacak Sorular Nelerdir? Ölünce Hangi Sorular Sorulur?
Kabirde Sorulacak Sorular Nelerdir? Ölünce Hangi Sorular Sorulur?
Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!
Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!
Kolera salgını patlak verdi! Ülke yetkilileri resmen duyurdu!
Kolera salgını patlak verdi! Ülke yetkilileri resmen duyurdu!
Çok Okunanlar
Sakın evinize sokmayın! Uzmanlar uyarıyor: Bebek yüzlü düşman" Barbie"
Sakın evinize sokmayın! Uzmanlar uyarıyor: Bebek yüzlü düşman" Barbie"
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den emeklileri sevindiren açıklama geldi: Zam için ocak ayı beklenmemeli
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den emeklileri sevindiren açıklama geldi: Zam için ocak ayı beklenmemeli
EYT'de maaş almayı bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber
EYT'de maaş almayı bekleyenler dikkat! Milyonları ilgilendiren haber
Hukuk birincisinin konuşma yaptırılmadı iddiasına (İÜ) Rektörlüğü, inceleme başlattı
Hukuk birincisinin konuşma yaptırılmadı iddiasına (İÜ) Rektörlüğü, inceleme başlattı
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bugün başlayacak! Dünya'nın en büyük fuarlarından!
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bugün başlayacak! Dünya'nın en büyük fuarlarından!
İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!
İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!