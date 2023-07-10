Boyun düzleşmesini Nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir, tedavisi nedir? Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol'dan çok önemli açıklamalar

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, boyun düzleşmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

YAYINLAMA
Google News
Boyun düzleşmesini Nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir, tedavisi nedir? Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol'dan çok önemli açıklamalar

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, boyun düzleşmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Günümüzde teknolojik imkânların artması ve hareketsiz yaşam tarzının, birçok kişinin boyun ağrısı çekmesine neden olduğunu belirten Beyhan Yenerkol, boyun ağrısının en sık görülme nedeninin ise boyun düzleşmesi olduğuna vurgu yaptı. Omurgayı oluşturan 33 omurun 7'sinin boyun bölgesinde bulunduğunu kaydeden Yenerkol, boyun ve bel bölgesinde omurlar C harfi gibi, sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde ise ters C harfi gibi bir dizilim gösterdiklerini belirtti. Bu kıvrımların az veya daha fazla olmasının çeşitli omurga rahatsızlıklarına neden olduğuna dikkat çeken Yenerkol, boyun düzleşmesinin, boyundaki C harfi görünümünün değişerek düz bir şekil alması anlamına geldiğini dile getirdi.

boyun.webp

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Boyun düzleşmesinin en büyük nedeninin duruş bozukluğu olduğunun altını çizen Yenerkol, şunları söyledi:

"Bozuk duruş, meslek şartlarından, tekrarlayan hareketlerden, bilgisayar veya telefona uzun süreli bakmaktan kaynaklanabilir. Düzleşmede stresin de büyük katkı payı vardır. Stres özellikle boyun adalelerinde kasılmaya neden olarak zamanla adaleleri zayıflatır. Bu adalelerin zayıflaması boyun omurlarını yeterince kavrayamadığı için boyunda düzleşmeye sebep olur. Bunların dışında yaş ile birlikte belirginleşen kireçlenmeler, doğumsal omurga bozuklukları da düzleşmeye neden olabilir."

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL BELİRTİ GÖSTERİR?

Boyun düzleşmesinde en sık görülen şikâyetin boyun ağrısı olduğunu ifade eden Dr. Yenerkol, bu ağrının sırta ve omuzlara yayılabildiğini kaydetti. Bazen ağrılara baş ağrısının da eşlik edebildiğini belirten Yenerkol, " Eğer ağrı kola yayılıyor ve uyuşma, güçsüzlük gibi belirtiler de varsa boyun fıtığı araştırılmalıdır. Düzleşmeye bağlı kulak çınlaması ve baş dönmesi de görülebilen belirtilerdendir" dedi.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN TEDAVİSİ NEDİR

Uzm. Dr. Beyhan Yenerkol boyun düzleşmesi rahatsızlığının tedavisine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Boyun düzleşmesi çoğu zaman mekanik bir problemdir. Öncelikle vücudun doğal duruşunu eski haline getirmek önemlidir. Özellikle gün boyu uzun saatler boyunca aynı yanlış postürde oturmak ve hareket etmemek bu problemi oluşturmaktadır. Bu yaşam tarzı değiştirilmeli ve düzgün postürde çalışılmalıdır. Fizik tedavi uygulamaları ve medikal tedavilerle ağrılar giderilmelidir. Sonrasında yapılacak egzersizlerle boyun kavsi eski haline döndürülmeye çalışılır."

Asya kaplanı sineği tehlikesi giderek artmaya başladı, Asya kaplanı sivrisinek ısırığına doğal önlemAsya kaplanı sineği tehlikesi giderek artmaya başladı, Asya kaplanı sivrisinek ısırığına doğal önlem

Sağlıklı zayıflamak mümkün mü? Uzmanından sağlıklı kilo verme yöntemleri!Sağlıklı zayıflamak mümkün mü? Uzmanından sağlıklı kilo verme yöntemleri!

Uzman isim açıkladı! Hurma, su, zeytin ya da tuz ile oruç açmak sağlıklı mı?" Orucu tuz ile açmanın bakın nelere faydası var?Uzman isim açıkladı! Hurma, su, zeytin ya da tuz ile oruç açmak sağlıklı mı?" Orucu tuz ile açmanın bakın nelere faydası var?

Hastalıkların tanısında ‘yapay zeka’ dönemi, nörolojik veya fiziksel sağlık sorunları tespit edilebiliyorHastalıkların tanısında ‘yapay zeka’ dönemi, nörolojik veya fiziksel sağlık sorunları tespit edilebiliyor

Diyetisyenler Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek'ten Ramazan’da sağlıklı beslenme tüyolarıDiyetisyenler Zeynep Erbaş ve Begüm Şimşek'ten Ramazan’da sağlıklı beslenme tüyoları

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!
İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!
60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi’nin ihalesi belli oldu
60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi’nin ihalesi belli oldu
Lavanta Günleri büyük ilgi gördü, Karatay 2 günde yüzbinleri ağırladı
Lavanta Günleri büyük ilgi gördü, Karatay 2 günde yüzbinleri ağırladı
Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!
Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!
Son Haberler
NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!
NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!
Taksim'de bomba paniği! Gerçek çok farklı çıktı!
Taksim'de bomba paniği! Gerçek çok farklı çıktı!
İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!
İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!
Yılanları görenler cep telefonuna sarıldı, çiftleşme dansı böyle görüntülendi
Yılanları görenler cep telefonuna sarıldı, çiftleşme dansı böyle görüntülendi
NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!
NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!
Taksim'de bomba paniği! Gerçek çok farklı çıktı!
Taksim'de bomba paniği! Gerçek çok farklı çıktı!
Yılanları görenler cep telefonuna sarıldı, çiftleşme dansı böyle görüntülendi
Yılanları görenler cep telefonuna sarıldı, çiftleşme dansı böyle görüntülendi
Çok Okunanlar
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklama! 200 Milyar dolarlık projeyi duyurdu!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklama! 200 Milyar dolarlık projeyi duyurdu!
'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu
'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu
Karadeniz'de sel felaketinde son durum! Bakanlar önemli açıklamalar yaptı!
Karadeniz'de sel felaketinde son durum! Bakanlar önemli açıklamalar yaptı!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak