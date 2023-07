Boyun düzleşmesini Nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir, tedavisi nedir? Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol'dan çok önemli açıklamalar

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, boyun düzleşmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Günümüzde teknolojik imkânların artması ve hareketsiz yaşam tarzının, birçok kişinin boyun ağrısı çekmesine neden olduğunu belirten Beyhan Yenerkol, boyun ağrısının en sık görülme nedeninin ise boyun düzleşmesi olduğuna vurgu yaptı. Omurgayı oluşturan 33 omurun 7'sinin boyun bölgesinde bulunduğunu kaydeden Yenerkol, boyun ve bel bölgesinde omurlar C harfi gibi, sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde ise ters C harfi gibi bir dizilim gösterdiklerini belirtti. Bu kıvrımların az veya daha fazla olmasının çeşitli omurga rahatsızlıklarına neden olduğuna dikkat çeken Yenerkol, boyun düzleşmesinin, boyundaki C harfi görünümünün değişerek düz bir şekil alması anlamına geldiğini dile getirdi.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Boyun düzleşmesinin en büyük nedeninin duruş bozukluğu olduğunun altını çizen Yenerkol, şunları söyledi:

"Bozuk duruş, meslek şartlarından, tekrarlayan hareketlerden, bilgisayar veya telefona uzun süreli bakmaktan kaynaklanabilir. Düzleşmede stresin de büyük katkı payı vardır. Stres özellikle boyun adalelerinde kasılmaya neden olarak zamanla adaleleri zayıflatır. Bu adalelerin zayıflaması boyun omurlarını yeterince kavrayamadığı için boyunda düzleşmeye sebep olur. Bunların dışında yaş ile birlikte belirginleşen kireçlenmeler, doğumsal omurga bozuklukları da düzleşmeye neden olabilir."

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL BELİRTİ GÖSTERİR?

Boyun düzleşmesinde en sık görülen şikâyetin boyun ağrısı olduğunu ifade eden Dr. Yenerkol, bu ağrının sırta ve omuzlara yayılabildiğini kaydetti. Bazen ağrılara baş ağrısının da eşlik edebildiğini belirten Yenerkol, " Eğer ağrı kola yayılıyor ve uyuşma, güçsüzlük gibi belirtiler de varsa boyun fıtığı araştırılmalıdır. Düzleşmeye bağlı kulak çınlaması ve baş dönmesi de görülebilen belirtilerdendir" dedi.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN TEDAVİSİ NEDİR

Uzm. Dr. Beyhan Yenerkol boyun düzleşmesi rahatsızlığının tedavisine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Boyun düzleşmesi çoğu zaman mekanik bir problemdir. Öncelikle vücudun doğal duruşunu eski haline getirmek önemlidir. Özellikle gün boyu uzun saatler boyunca aynı yanlış postürde oturmak ve hareket etmemek bu problemi oluşturmaktadır. Bu yaşam tarzı değiştirilmeli ve düzgün postürde çalışılmalıdır. Fizik tedavi uygulamaları ve medikal tedavilerle ağrılar giderilmelidir. Sonrasında yapılacak egzersizlerle boyun kavsi eski haline döndürülmeye çalışılır."

