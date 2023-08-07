Uzman doktor açıkladı: Anne sütü, hem bebeği hem anneyi koruyor

Denizli Tekden Hastanesi Doktorları 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, anne sütünün faydaları ve önemi anlattı.

ANNE SÜTÜNÜN BEBEK VE ANNE İÇİN FAYDALARINI ANLATTI

Denizli Özel Tekden Hastanesi, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası nedeniyle hastanede kurulan stantta özellikle yeni anne ve anne adayları olmak üzere vatandaşlara emzirme, anne sütünün bebek ve anne için faydası ve koruduğu hastalıkları anlattı. Yetişkin vatandaşlara emzirme önemiyle ilgili broşürler dağıtılırken çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Hastane doktorlarında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Nuray Aldemir Nalbant annelere, bebeklere anne sütü vermelerini tavsiye ettiklerini dile getirdi.

HER CANLININ KENDİLERİNE AİT SÜTÜN EN İYİ BESLENME ARACI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Doktor Nalbant, anne sütünün arttırmak için bol bol sıvı gıda, su, stresten uzak durmak ve zengin protein içeren gıdaların tüketilmesi gerektiğini söyledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Şener Bekci ise her canlının kendilerine ait sütün en iyi beslenme aracı olduğunu, insanlar için de anne sütünün en iyi süt olduğunu belirtti. Uz. Dr. Bekci, "Anne sütü sadece bebeğin büyümesini gelişmesini sağlamaz. Aynı zamanda hastalıklara karşı korunmasında, psikososyal gelişmesinde en iyi beslenme maddesidir. İlk 6 ay annelerimize sadece anne sütü vermelerini öneriyoruz" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. İlter Paydur "Anne sütünün en çok bilinmesi gereken faydası yumurtalıklı kanserlere, meme kanserlerinde anneyi korumaktır. Fakat bütün bu sayısız faydasına rağmen ülkemizde bebekler ilk 6 ay anne sütü alamamaktadır. Bu oran 2013 yılında yüzde 30 iken 2018 senesinde bu oran yüzde 40'a çıkmıştır" ifadelerini kullanarak annelere, anne sütünün önemini anlattı.

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Betül Altan da anne sütünün önemiyle birlikte emzirmenin bebeği bir çok hastalıktan korumasının yanı sıra anne ve bebek arasındaki bağın da güçlenmesine vesile olduğunu anlattı.

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