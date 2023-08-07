Pendik'te AVM'de yangın çıktı! Satışa sunulan ürünler kül oldu

İstanbul Pendik'deki bir AVM' de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, çevredekiler olayı korku dolu gözlerle izlediler.
Olay, Pendik'te bir alışveriş merkezinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.Yangın zorlukla kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra geriye kalan enkazda satışa sunulan ürünler kullanılamaz hale geldi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber