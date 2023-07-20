Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar kalbin ritmini etkiliyor!

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Alperen Emre Akgün, aşırı sıcakların kalpte ritim bozukluğunu tetikleyebildiğine işaret ederek, risk grubunda bulunan vatandaşları uyardı.

En sıcak yazlardan birinin yaşanacağı konusunda uzmanlar tarafında sık sık uyarılar yapıldığı bugünlerde bir uyarı da Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Alperen Emre Akgün tarafından yapıldı.

BASİT ÇARPINTIYLA BAŞLAYAN RİTİM BOZUKLUĞU HAYATİ TEHLİKE YARATABİLİYOR

Sıcakların fazla olması nedeniyle kaynaklanabilecek sağlık problemlerine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Alperen Emre Akgün, sıcakların ritim bozukluğunu tetiklediği konusunda insanları uyardı. Sıcakların artması nedeniyle terleme sonucunda vücutta sıvı, elektrolit ve mineral kaybının olabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Alperen Emre Akgün, bu durumun kalp hastalarında basit çarpıntı hissine yol açan ritim bozukluklarından hayati tehlike oluşturabilecek ritim bozukluklarına kadar ilerleyebilen durumlar ortaya çıkabileceğini belirtti.

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BU BELİRTİLERE DİKKAT

Ritim bozukluklarında belirtileri gözlemlemenin önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Alperen Emre Akgün, "Kalpte durma hissi, kalbin yerinden çıkacakmış gibi hızlı atması, baygınlık hissi, içinde boşluk varmış hissi ve baş dönmesi gibi belirtilerin biri ya da bir kaçı sizde mevcut ise ritim bozukluğu rahatsızlığı yaşıyor olabilirsiniz ve en kısa zamanda bir kardiyoloji uzmanına muayene olmanızda fayda var" dedi.

KALP SAĞLIĞINIZ İÇİN SICAKLARA KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN

Sıcakların artmasıyla birlikte kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Alperen Emre Akgün, "Bu sıcak havalarda 11.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı, günlük sıvı alımı 1,5-2 litre civarında olmalı, geniş ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli, ağır yemeklerden uzak durulmalı, alkol ve şekerli içecekler tüketilmemeli, tansiyon ölçümleri ve rutin kalp kontrollerinizi ihmal edilmemeli" şeklinde önemli tavsiyelerde bulundu.

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