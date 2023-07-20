Eski sevgili tarafından eczanede silahlı saldırıya uğradı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın eczacı silahla dizinden vuruldu.

ESKİ SEVGİLİSİNİ YARALADIKTAN SONRA KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Olay sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre Y.S. eski sevgilisi olduğu öğrenilen G.T.'nin (31) iş yerine gelerek kendisiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. yanında getirdiği silahı çıkarıp G.T.'yi bir el ateş ederek dizinden vurdu. Ardından olay yerinden elinde silahla ayrılan Y.S. Bağlık karakoluna yürüyerek gidip teslim oldu. Olayı gören ve duyan vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra sedye ile ambulansa aldı. İlk müdahalesi ambulansla yapılan kadın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri iş yerinin çevresine şerit çekerek incelemde bulundu.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Şimdi altın alınır mı?

PKK terör örgütünü, yurt dışından finanse eden örgüt üyesi Konya’da yakalandı!

Depolarınızı doldurun! Mazota büyük bir zam daha geliyor!

Yargıya ara verildi, adli tatil bugün başlıyor

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kadir Şeker'le ilgili son dakika kararı!

Ankara projelerini açıkladı: sağlık turizmi ile Afrika pazarına giriyor

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanından çok önemli YKS açıklamaları! İşte tercih tarihleri!

Haberin Devamı

Sıcaklardan bunalan çiftçiler hasatlarını gece yapıyor

Kahreden ölüm! 19 yaşındaki genç evinin salonunda kendini astı!

Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!