Eski sevgili tarafından eczanede silahlı saldırıya uğradı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın eczacı silahla dizinden vuruldu.

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Eski sevgili tarafından eczanede silahlı saldırıya uğradı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın eczacı silahla dizinden vuruldu.

ESKİ SEVGİLİSİNİ YARALADIKTAN SONRA KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Olay sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre Y.S. eski sevgilisi olduğu öğrenilen G.T.'nin (31) iş yerine gelerek kendisiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. yanında getirdiği silahı çıkarıp G.T.'yi bir el ateş ederek dizinden vurdu. Ardından olay yerinden elinde silahla ayrılan Y.S. Bağlık karakoluna yürüyerek gidip teslim oldu. Olayı gören ve duyan vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra sedye ile ambulansa aldı. İlk müdahalesi ambulansla yapılan kadın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri iş yerinin çevresine şerit çekerek incelemde bulundu.

Eski sevgili tarafından eczanede silahlı saldırıya uğradı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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