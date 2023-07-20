Ankara projelerini açıkladı: sağlık turizmi ile Afrika pazarına giriyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, eylül ayında Nijerya'da yapılacak sağlık turizmi fuarında Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımına yönelik izlenecek yol haritasını belirlemek üzere sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

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Ankara projelerini açıkladı: sağlık turizmi ile Afrika pazarına giriyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, eylül ayında Nijerya'da yapılacak sağlık turizmi fuarında Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımına yönelik izlenecek yol haritasını belirlemek üzere sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

ANKARA SAĞLIK TURİZMİ İLE DÜNYADA TANINIR BİLİNİR HALE GELECEK

ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı Ömer Çağlar Yılmaz, 3-5 Eylül tarihleri arasında Nijerya'da düzenlenecek 19. Akwaaba African Travel Markets ve 2. Medical Tourism Expo öncesi sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelinin tanıtılması için izlenecek yol haritasını görüştü. Beytepe'de bir iş merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Yılmaz, eylül ayında Nijerya'da düzenlenecek fuarın Başkent'in sağlık sektöründeki uzmanlığını, teknolojik imkanlarını, tedavi imkanlarını Afrika pazarına tanıtmak açısından önemli olduğunu kaydetti. Oda olarak Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelinin dünyada tanınırlığını, bilinirliğini artırmak üzere çalışmalar yürüterek, projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Ankara'yı sağlık turizminde dünyanın bildiği bir merkez haline getirmek istiyoruz" dedi.

Ankara projelerini açıkladı: sağlık turizmi ile Afrika pazarına giriyor

SAĞLIK TURİZMİ 37 SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Sağlık turizminin 37 sektörü dolaylı etkileyerek bölge ticaretinin ve ekonomisinin gelişimine katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, Ankara'daki tıp fakültelerinin yüksek nitelikte, uluslararası bilinirliğe sahip olduğunu kaydederek, Başkent'in sağlık turizmindeki potansiyeline dikkati çekti. Yılmaz, "Ancak tüm bunlara rağmen Ankara'nın sağlık turizminden yeterli payı alamadığını düşünüyoruz. 2022 yılında Ankara'da tedavi gören 337 bin sağlık turizmi hastasından 1 milyar 10 milyon dolar gelir sağlamışız. Bu rakamı hesapladığımızda her hastanın yaklaşık 3 bin dolar civarında harcama yaptığını görüyoruz. Yani sağlık turisti, normal bir turistin 5 katı kadar harcama yapıyor. Ankara'ya yurt dışından bu kadar hasta gelirken, günlük yurt dışı uçuş sayısı ancak 20 civarında kalıyor. Yurt dışı uçuşlardaki bu azlığa rağmen Ankara/mız yine de büyük başarı sağlamış" dedi.

"183 SAĞLIK İŞLETMEMİZ, 80 ACENTEMİZ VAR"

Oda olarak Başkent'teki hastane ve sağlık kuruluşları ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek, uluslararası alanda ön plana çıkarmak istediklerini kaydeden Yılmaz, "183 sağlık turizmi sertifikasyonu sağlamış sağlık işletmemiz, 80 adet acentemiz var. Bunların hepsini paydaş alarak pastayı büyütmeyi hedefliyoruz. Umuyoruz ki hep beraber Ankara'yı sağlık turizminin de başkenti haline getireceğiz" diye konuştu.

Serenas Group ve Turquaz Health Tourism'in organize ettiği toplantıya ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz'ın yanı sıra ATO Turizm Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Muhammet Sarıtaş, Başkan Yardımcısı Faruk Elmalı ile ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile Ankara'da faaliyet gösteren sektör temsilcileri katıldı.

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KAYNAK: İHA

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