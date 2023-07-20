Sıcaklardan bunalan çiftçiler hasatlarını gece yaptırıyor

Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Elazığ'da çiftçiler, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle gece hasat yapmak zorunda kalıyor.

GÜNDÜZ SICAKLIK ARTINCA BIRAKIP, AKŞAM DEVAM EDİYORLAR

Elazığ'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, tarlalarda hasada başlayan çiftçileri olumsuz etkiliyor. Gündüz sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu kentte günün ilk ışıklarıyla işe koyularak tarlalarını traktör ve biçerdöverlerle biçmeye başlayan çiftçiler, sıcaklığın artmasıyla işlerini bırakarak, akşam saatlerinde devam ediyor. Sıcakların yerini serin havaya bıraktığı gece çiftçiler bir yandan biçerdöverlerle tarlarını biçerken, diğer yandan hasadı yapılan arpalar belirli alanlara taşınıyor.

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'ATA MESLEĞİ OLAN ÇİFTÇİLİĞE DEVAM EDİYORUZ'

Gündüz sıcakları nedeniyle hasada gece devam ettiklerini dile getiren Salih Eren Bulut, "Bilgisayar programcılığı okudum. Ata mesleği olan çiftçiliğe devam ediyoruz. Hasada yaklaşık 15 gündür burada başladık ve bu hasat 45 gün sürüyor. Sabah ve gündüzleri hava sıcak olduğu için pek fazla çalışmıyoruz. Genellikle gece çalışmayı tercih ediyoruz. Gece de çalışmanın zorluğu oluyor" dedi.

Çiftçilikle uğraşan Hakkı Arslan ise, "Hankendi ve Durupınar bölgesinde yaklaşık 15 gün önce hasat başladı. Havaların sıcak olmasından dolayı 2-3 saatlik bir molanın ardından akşamları hasadımıza devam ediyoruz. 7 gün 24 saat çalışmayı sürdürüyoruz. Sadece günün en sıcak saatlerinde 3 saatlik bir molanın ardından sabaha kadar hasadımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

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