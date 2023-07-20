Kahreden ölüm! 19 yaşındaki genç evinin salonunda kendini astı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi.

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Kahreden ölüm! 19 yaşındaki genç evinin salonunda kendini astı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi.

CANINA KIYAN GENCİN PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi 1453. Sokak'ta bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sorunları olan E.K. (19) evinin salonunda kendini astı. Yakınlarının E.K.'yi hareketsiz halde görüp haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahreden ölüm! 19 yaşındaki genç evinin salonunda kendini astı!

E.K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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