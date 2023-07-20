Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!

2023 Matematik Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. En güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Matematik Öğretmenliği sıralama verileri, 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yılın verilerini içerir.

Bu puanlar 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardan oluşmaktadır.

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan

Türü Kont.

2022

2021

2020

2019 Yer.

2022

2021

2020

2019 Başarı

Sırası

2022

2021

2020

2019 Taban

Puanı

2022

2021

2020

2019 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 31.327

35.424

35.100

32.044 480,56037

410,10638

473,14232

447,04984 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 39.723

39.135

37.700

34.593 469,93246

405,39704

470,05962

442,86076 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 48.303

45.006

43.900

42.741 459,64962

398,24809

462,43822

430,34273 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)

Gazi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 56.137

51.635

50.200

51.595 450,51239

390,27901

454,93087

417,49392 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)

Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 56.579

55.068

51.000

53.531 450,01443

386,37827

454,06099

414,81658 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)

Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 62.345

58.963

51.000

52.990 443,51863

382,13546

454,00931

415,58054

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 74.320

65.955

57.400

63.318 430,58205

374,74108

446,66803

401,76180 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 75.098

72.924

65.500

77.265 429,73611

367,72616

437,36645

384,69712 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 79.977

70.798

62.100

74.318 424,76450

369,79501

441,36153

388,18789 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 87.994

83.984

72.100

86.299 416,71291

357,05496

429,78875

374,35066 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 109.379

104.954

109.000

136.135 397,12246

339,06793

390,40408

330,54221 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 133.711

114.912

120.000

157.072 377,44469

331,16083

380,35808

316,96460 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(4 Yıllık) SAY 60+2

20+1

20+1

20+1 62

21

21

21 134.828

93.322

89.400

116.734 376,65142

348,79607

410,75269

345,39927 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)

Gazi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 1+0

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—

— 1

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— 211.291

—

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— 331,90322

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