Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!

2023 Matematik Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. En güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Matematik Öğretmenliği sıralama verileri, 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yılın verilerini içerir.
Bu puanlar 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardan oluşmaktadır.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|31.327
35.424
35.100
32.044
|480,56037
410,10638
473,14232
447,04984
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|39.723
39.135
37.700
34.593
|469,93246
405,39704
470,05962
442,86076
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|48.303
45.006
43.900
42.741
|459,64962
398,24809
462,43822
430,34273
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|56.137
51.635
50.200
51.595
|450,51239
390,27901
454,93087
417,49392
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|56.579
55.068
51.000
53.531
|450,01443
386,37827
454,06099
414,81658
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|62.345
58.963
51.000
52.990
|443,51863
382,13546
454,00931
415,58054
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Necatibey Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|74.320
65.955
57.400
63.318
|430,58205
374,74108
446,66803
401,76180
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|75.098
72.924
65.500
77.265
|429,73611
367,72616
437,36645
384,69712
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|79.977
70.798
62.100
74.318
|424,76450
369,79501
441,36153
388,18789
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|87.994
83.984
72.100
86.299
|416,71291
357,05496
429,78875
374,35066
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|109.379
104.954
109.000
136.135
|397,12246
339,06793
390,40408
330,54221
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|133.711
114.912
120.000
157.072
|377,44469
331,16083
380,35808
316,96460
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
20+1
20+1
20+1
|62
21
21
21
|134.828
93.322
89.400
116.734
|376,65142
348,79607
410,75269
345,39927
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|211.291
—
—
—
|331,90322
—
—
—