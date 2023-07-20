Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!

Yüksek öğretim kurumu YKS, üniversite sınav sonuçlarını planlanan tarih olan 20 Temmuz'da açıkladı. Üniversite matematik öğretmenliği hayali kuran bazı öğrenciler Matematik öğretmenliği taban puanları 2023 nedir, Matematik öğretmenliği başarı sıralaması kaç diye araştırıyor. son 4 yıllık verileri sizin için derledik.

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Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!

2023 Matematik Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. En güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Matematik Öğretmenliği sıralama verileri, 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yılın verilerini içerir.

Bu puanlar 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardan oluşmaktadır.

Üniversite AdıBölüm AdıPuan
Türü		Kont.
2022
2021
2020
2019		Yer.
2022
2021
2020
2019		Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		31.327
35.424
35.100
32.044		480,56037
410,10638
473,14232
447,04984
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		39.723
39.135
37.700
34.593		469,93246
405,39704
470,05962
442,86076
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		48.303
45.006
43.900
42.741		459,64962
398,24809
462,43822
430,34273
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		56.137
51.635
50.200
51.595		450,51239
390,27901
454,93087
417,49392
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		56.579
55.068
51.000
53.531		450,01443
386,37827
454,06099
414,81658
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		62.345
58.963
51.000
52.990		443,51863
382,13546
454,00931
415,58054
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Necatibey Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		74.320
65.955
57.400
63.318		430,58205
374,74108
446,66803
401,76180
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		75.098
72.924
65.500
77.265		429,73611
367,72616
437,36645
384,69712
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		79.977
70.798
62.100
74.318		424,76450
369,79501
441,36153
388,18789
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		87.994
83.984
72.100
86.299		416,71291
357,05496
429,78875
374,35066
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		109.379
104.954
109.000
136.135		397,12246
339,06793
390,40408
330,54221
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		133.711
114.912
120.000
157.072		377,44469
331,16083
380,35808
316,96460
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		SAY60+2
20+1
20+1
20+1		62
21
21
21		134.828
93.322
89.400
116.734		376,65142
348,79607
410,75269
345,39927
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		Matematik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		SAY1+0


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211.291


331,90322


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