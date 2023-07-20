Yargıya ara verildi, adli tatil bugün başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün itibariyle başladı.

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Yargıya ara verildi, adli tatil bugün başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün itibariyle başladı.

ACİL NİTELİK TAŞIYAN DAVALARA NÖBETÇİ MAHKEMELER BAKACAK

Yargıda, toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz itibariyle başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise 31 Ağustos'a kadar ara verilecek. Bugün itibariyle başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlayacak.

Yargıya ara verildi, adli tatil bugün başlıyor

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KAYNAK: İHA

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