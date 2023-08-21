Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı kurtardı, kendisi kurtulamayarak boğuldu

Sakarya'nın Kandıra ilçesinde serinlenmek için denize giden 38 yaşındaki Maşallah Akan boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki küçük kızı kurtarmak için hemen denize atladı, küçük kızı kurtarmayı başaran Akan kendisi kurtaramayarak boğularak hayatını kaybetti.

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Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı kurtardı, kendisi kurtulamayarak boğuldu

Sakarya’da yaşayan ve denize girmek için gittiği Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde suda boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı kurtaran adam hayatını kaybetti.

KÜÇÜK KIZI KURTARDI AMA KENDİ KURTULAMADI

Olay, dün Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Geyve Karaçam’da yaşayan 38 yaşındaki Maşallah Akhan, Cebeci sahiline gitti. Burada 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Akhan, suya atladı. Küçük kızı kurtaran Maşallah Akhan, sudan çıkamadı. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldıktan sonra Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Akhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Maşallah Akhan, Geyve Karaçam Mahallesi Kestanelik Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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