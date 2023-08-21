Uzman doktor açıkladı: Böbrek taşı tanı ve tedavisinde lazer yöntemi

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, böbrek taşı tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

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Uzman doktor açıkladı: Böbrek taşı tanı ve tedavisinde lazer yöntemi

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, böbrek taşı tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, günümüzde sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alan böbrek taşı tedavisinde herhangi bir kesme, delme gibi işlemler yapılmadan "Flexible URS" cihazıyla gerçekleştirilen işlem hakkında açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Özkan, "Böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelere Böbrek taşı denir. Bu taşların nasıl ve hangi etkenlerden dolayı oluştuğu tam olarak bilinmese de, ailevi yatkınlık, bazı sistemik hastalıklar gibi nedenlerden oluşabilmektedir.

Uzman doktor açıkladı: Böbrek taşı tanı ve tedavisinde lazer yöntemi

Toplumda oldukça sıkça görülen bu hastalığın oluşumunda, yeterince sıvı almamak, az hareket veya hareketsizlik, tuz tüketimi ve diyet gibi faktörler oldukça etkilidir. İdrarda kan, bulantı, kusma ve değişik şiddette ağrı gibi durumlar böbrek taşı belirtileri olarak ortaya çıkmaktadır. Böbrek taşı olan hastalar için şikayetlerin giderilmesi kısmında son dönemde tercih edilen bir tedavi olan "Flexible URS" lazer tedavisi böbrek içinde taşların kırılıp kum halinde temizlenmesini sağlamaktadır.

Uzman doktor açıkladı: Böbrek taşı tanı ve tedavisinde lazer yöntemi

Cihazla idrar yollarından böbreğin içine kadar girilerek, burada belirlenen taş lazerle parçalanıyor, kum haline gelen taşları böbrek kanalından boşalması ve hastanın işlem sonunda böbrek taşından arındırılması sağlanıyor. Herhangi bir kesme, delme gibi işleminin olmaması, yüksek kilolu hastalarda yada cerrahi olarak engeli olan hastalarda yapılabiliyor olması bir tercih edilmesi açısından önemli faktörlerdir. Bahsedildiği şekilde ağrı ve belirtileri olan hastaların uzman bir hekime mutlaka başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Uzman doktor açıkladı: Böbrek taşı tanı ve tedavisinde lazer yöntemi

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KAYNAK: İHA

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