ABD’nin amiral gemisi ’USS Mount Whitney’, Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Ege Denizi'ne doğru yol aldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasının 6. Filosu'na ait LCC 20 borda numaralı 200 metre uzunluğundaki "USS Mount Whitney" isimli amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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ABD’nin amiral gemisi ’USS Mount Whitney’, Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Ege Denizi'ne doğru yol aldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasının 6. Filosu'na ait LCC 20 borda numaralı 200 metre uzunluğundaki "USS Mount Whitney" isimli amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasının 6. Filosu'na ait LCC 20 borda numaralı 200 metre uzunluğundaki "USS Mount Whitney" isimli amfibi komuta kontrol gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan "Dur Yolcu" yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD’nin amiral gemisi ’USS Mount Whitney’, Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Ege Denizi'ne doğru yol aldı

ABD savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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KAYNAK: İHA

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